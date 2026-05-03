Discutió con su vecino por un auto mal estacionado y todo terminó en tragedia

La víctima cayó gravemente herida y fue trasladada de urgencia por su hijastro al Hospital Santojanni. Sin embargo, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El arma fue secuestrada

Tras el ataque, el hijastro de la víctima logró quitarle el arma al agresor y la entregó a los efectivos que llegaron al lugar. La Policía secuestró el revólver y detuvo inmediatamente al acusado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de La Matanza, encabezada por la fiscal Andrea Palin.

El hombre fue imputado por homicidio y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios.