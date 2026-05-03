Una discusión entre vecinos por un auto mal estacionado terminó en tragedia en Lomas del Mirador. Jorge Mario Borsani fue detenido acusado de asesinar de un disparo a Abel Emilio Barboza, de 60 años.
Tras el ataque, el hijastro de la víctima logró quitarle el arma al agresor y la entregó a los efectivos que llegaron al lugar.
Discutió con su vecino por un auto mal estacionado y todo terminó en tragedia
Una discusión entre vecinos por un auto mal estacionado terminó en tragedia en Lomas del Mirador. Jorge Mario Borsani fue detenido acusado de asesinar de un disparo a Abel Emilio Barboza, de 60 años.
El violento episodio ocurrió en la intersección de Roque Sáenz Peña e Irigoyen, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones.
Según la investigación, todo comenzó con una fuerte discusión por un vehículo estacionado frente a una vivienda. En medio del altercado, Borsani extrajo un arma calibre 22 y le disparó a Barboza en el pecho.
La víctima cayó gravemente herida y fue trasladada de urgencia por su hijastro al Hospital Santojanni. Sin embargo, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.
Tras el ataque, el hijastro de la víctima logró quitarle el arma al agresor y la entregó a los efectivos que llegaron al lugar. La Policía secuestró el revólver y detuvo inmediatamente al acusado.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de La Matanza, encabezada por la fiscal Andrea Palin.
El hombre fue imputado por homicidio y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios.