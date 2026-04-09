"Como cualquier hijo de vecino": la frase con la que funcionarios de Economía explicaron sus créditos con el Banco Nación

Por su parte, Furiase buscó aclarar su situación personal. “En mi caso, saqué un crédito para segunda vivienda, a una tasa incluso más alta”, afirmó en referencia a las versiones que circularon en medios de comunicación sobre la posibilidad de que hubiera adquirido su tercera propiedad con el crédito de 367 millones de pesos que obtuvo.

Federico Furiase Federico Furiase aclaró que el crédito al que accedió es por la adquisición de una segunda vivienda, con una tasa más alta. (Foto: captura).

Ambos enmarcaron la discusión en el rol del crédito hipotecario como herramienta de acceso a la vivienda. “Es lo que hacen todos los países normales del mundo para acceder a una casa”, dijo Núñez. En la misma línea, consideró que la difusión del tema puede tener un efecto positivo porque, según él, "demostró que el crédito hipotecario UVA es un gran producto para acceder a la casa, ampliar el mercado inmobiliario y profundizar el mercado de capitales”.

La investigación abierta en el Banco Nación

Las declaraciones se produjeron mientras continúan los cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales por el otorgamiento de préstamos a funcionarios. En ese marco, el banco estatal informó que no hubo trato preferencial y que los créditos se otorgaron bajo criterios objetivos.

Tras varios días de silencio, el directorio de la entidad se presentó ante la Justicia y puso a disposición del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita la documentación vinculada a los casos cuestionados. Desde el banco señalaron que, tras auditorías internas, “no se detectó una sola irregularidad” y remarcaron que los préstamos cumplen con los requisitos establecidos.

El presidente Javier Milei y el ministro Caputo también defendieron la operatoria en declaraciones públicas y sostuvieron que el debate debe centrarse en la legalidad de los créditos.