"Como cualquier hijo de vecino": la frase con la que funcionarios de Economía explicaron sus créditos con el Banco Nación

Integrantes del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, defendieron la toma de créditos hipotecarios del Banco Nación que realizaron y aseguraron que obtuvieron los préstamos como "cualquier hijo de vecino" y con las mismas tasas.
Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y Federico Furiase, secretario de Finanzas, afirmaron que tomaron préstamos hipotecarios bajo las mismas condiciones que cualquier otro cliente del Banco Nación.
Felipe Nuñez se refirió a la controversia que se generó alrededor de los créditos que tomaron funcionarios del Gobierno libertario con el Banco Nación. (Foto: captura).
Integrantes del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, defendieron la toma de créditos hipotecarios del Banco Nación que realizaron y aseguraron que obtuvieron los préstamos como "cualquier hijo de vecino" y con las mismas tasas.
“Era la tasa más competitiva del mercado”, afirmó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y uno de los involucrados, al explicar la elección del financiamiento, que en su caso fue de 373 millones de pesos.
Las declaraciones las realizó en el programa de streaming “Las Tres Anclas”, del canal Carajo, donde Núñez y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, rechazaron que hubiera beneficios diferenciales para funcionarios. “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo, que sea apto crédito”, sostuvo Núñez. Y agregó: “ Fuimos al Banco Nación porque cobramos el sueldo ahí, somos clientes del BNA, tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el BNA y uno de ellos es el crédito hipotecario”.
El funcionario insistió en que no existieron condiciones especiales en el otorgamiento del crédito: “No hubo ni tasa subsidiada ni tasa preferencial ni nada de todas esas cosas que se dijeron”. “Nuestras familias se están endeudando a 30 años para comprar una casa”, agregó.
Por su parte, Furiase buscó aclarar su situación personal. “En mi caso, saqué un crédito para segunda vivienda, a una tasa incluso más alta”, afirmó en referencia a las versiones que circularon en medios de comunicación sobre la posibilidad de que hubiera adquirido su tercera propiedad con el crédito de 367 millones de pesos que obtuvo.
Ambos enmarcaron la discusión en el rol del crédito hipotecario como herramienta de acceso a la vivienda. “Es lo que hacen todos los países normales del mundo para acceder a una casa”, dijo Núñez. En la misma línea, consideró que la difusión del tema puede tener un efecto positivo porque, según él, "demostró que el crédito hipotecario UVA es un gran producto para acceder a la casa, ampliar el mercado inmobiliario y profundizar el mercado de capitales”.
Las declaraciones se produjeron mientras continúan los cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales por el otorgamiento de préstamos a funcionarios. En ese marco, el banco estatal informó que no hubo trato preferencial y que los créditos se otorgaron bajo criterios objetivos.
Tras varios días de silencio, el directorio de la entidad se presentó ante la Justicia y puso a disposición del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita la documentación vinculada a los casos cuestionados. Desde el banco señalaron que, tras auditorías internas, “no se detectó una sola irregularidad” y remarcaron que los préstamos cumplen con los requisitos establecidos.
El presidente Javier Milei y el ministro Caputo también defendieron la operatoria en declaraciones públicas y sostuvieron que el debate debe centrarse en la legalidad de los créditos.