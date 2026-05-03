Noche romántica de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: cocina, pasta casera y un vínculo que ya no se oculta

Marcelo Tinelli eligió un gesto íntimo y cotidiano para mostrar a sus seguidores que su vida sentimental atraviesa un nuevo capítulo junto a Rossana Almeyda.
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Marcelo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda con una velada íntima que la compartió en las redes.
Marcelo Tinelli eligió un gesto íntimo y cotidiano para mostrar a sus seguidores que su vida sentimental atraviesa un nuevo capítulo junto a Rossana Almeyda.
Después de semanas de especulaciones, el conductor compartió en redes sociales una serie de imágenes que transmitieron cercanía y complicidad, alejadas de la espectacularidad que suele rodear su figura. Con una cena casera y un clima relajado, dejó ver que esta relación se construye desde lo simple y lo auténtico.
Las historias del fin de semana tuvieron un tono distinto al habitual. Tinelli se mostró en la cocina, preparando pasta y disfrutando de un ambiente hogareño. La elección de mostrar ese proceso, con fotos espontáneas y sin artificios, reforzó la idea de que se trata de una etapa personal que no necesita grandes escenarios para ser celebrada.
El mensaje que acompañó la secuencia, escrito con naturalidad y adornado con emojis, incluyó menciones directas a Rossana Almeyda. Esa manera de compartir el momento mostró a Tinelli en un rol distinto: el de anfitrión de una velada pensada para dos. La mesa servida y el plato terminado fueron más que un detalle gastronómico; se convirtieron en símbolos de un vínculo que empieza a mostrarse sin reservas.
"Hoy cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", explicó el periodista sobre una foto donde se lo ve cocinando. Además, en otra foto, tomada desde arriba en la que se ve la mesa con el plato preparado, escribió: "Buena pinta la pasta".
Rossana Almeyda es una empresaria y exmodelo argentina que en los últimos años se instaló en Miami, aunque mantiene vínculos frecuentes con Buenos Aires. Su nombre comenzó a resonar a fines de abril de este año, cuando Marcelo Tinelli confirmó su relación con ella tras la ruptura con Milett Figueroa. Almeyda, de perfil reservado, se muestra en redes sociales disfrutando de viajes y actividades al aire libre, y combina su pasado en el modelaje con una formación académica en Ciencias Políticas y cursos de posgrado.
La nueva pareja de Tinelli tiene conexiones con el mundo del espectáculo desde hace tiempo. Es amiga cercana de Carolina “Pampita” Ardohain, quien habría sido la encargada de presentarla al conductor. También se la vincula con figuras del ámbito empresarial y artístico, ya que fue pareja del chileno Pepo Daire, actual esposo de Cecilia Bolocco.
La relación con Tinelli se hizo oficial cuando el conductor compartió en Instagram imágenes de cenas íntimas y momentos familiares junto a Almeyda. Ella participó en celebraciones importantes, como el cumpleaños de Lorenzo, el hijo menor de Tinelli, y acompañó al presentador en salidas a espectáculos, entre ellos el recital de Ricky Martin. Estos gestos confirmaron que el vínculo ya forma parte de la vida cotidiana del conductor y su entorno más cercano.
El romance marca un nuevo capítulo en la vida sentimental de Tinelli, quien decidió mostrarse nuevamente enamorado tras varios años de pareja con Milett Figueroa.