Noche romántica de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: cocina, pasta casera y un vínculo que ya no se oculta

"Hoy cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", explicó el periodista sobre una foto donde se lo ve cocinando. Además, en otra foto, tomada desde arriba en la que se ve la mesa con el plato preparado, escribió: "Buena pinta la pasta".

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Quién es Rossana Almeyda

Rossana Almeyda es una empresaria y exmodelo argentina que en los últimos años se instaló en Miami, aunque mantiene vínculos frecuentes con Buenos Aires. Su nombre comenzó a resonar a fines de abril de este año, cuando Marcelo Tinelli confirmó su relación con ella tras la ruptura con Milett Figueroa. Almeyda, de perfil reservado, se muestra en redes sociales disfrutando de viajes y actividades al aire libre, y combina su pasado en el modelaje con una formación académica en Ciencias Políticas y cursos de posgrado.

La nueva pareja de Tinelli tiene conexiones con el mundo del espectáculo desde hace tiempo. Es amiga cercana de Carolina “Pampita” Ardohain, quien habría sido la encargada de presentarla al conductor. También se la vincula con figuras del ámbito empresarial y artístico, ya que fue pareja del chileno Pepo Daire, actual esposo de Cecilia Bolocco.

La relación con Tinelli se hizo oficial cuando el conductor compartió en Instagram imágenes de cenas íntimas y momentos familiares junto a Almeyda. Ella participó en celebraciones importantes, como el cumpleaños de Lorenzo, el hijo menor de Tinelli, y acompañó al presentador en salidas a espectáculos, entre ellos el recital de Ricky Martin. Estos gestos confirmaron que el vínculo ya forma parte de la vida cotidiana del conductor y su entorno más cercano.

El romance marca un nuevo capítulo en la vida sentimental de Tinelli, quien decidió mostrarse nuevamente enamorado tras varios años de pareja con Milett Figueroa.