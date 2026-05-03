La inesperada frase de Tyago Griffo sobre la relación de Rocío Robles con Adrián Suar: "Les..."

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Qué detalles íntimos reveló Rocío Robles de su relación con Adrián Suar

Aunque la relación entre Rocío Robles y Adrián Suar se hizo pública hace alrededor de un año, fue ella misma quien contó que todo había empezado bastante antes. La periodista deportiva reveló que el vínculo se venía gestando en silencio, lejos de la mirada de los medios, y que la historia tuvo un origen inesperado.

En una charla relajada con Ángel de Brito en LAM (América TV), Rocío compartió detalles inéditos sobre cómo se dio el primer acercamiento con Suar. Según relató, el inicio ocurrió en plena transmisión televisiva, sin que ella lo anticipara. “Al aire me entró un mensaje a Instagram y Suar me pone: ‘¡Qué bien estás en el programa!’”, recordó. Entre risas, confesó que no se sentía en su mejor versión: “Estaba en mi peor día, esos días de humedad que tenés la peluca, horrible”.

Ese primer intercambio la tomó por sorpresa y la dejó pensando en cuál era la intención detrás de las palabras. “Dije ‘Me estará tirando onda’, pero me dijo: ‘Te invito al teatro. Venite con quien vos quieras. Venite con tu novio si querés’”, relató sobre la propuesta que recibió poco después. La invitación terminó siendo el punto de partida de una historia que luego se consolidaría.

Finalmente, Robles aceptó y asistió a ver “Felicidades”, la obra que más tarde tendría su versión cinematográfica. “Fui al teatro y ahí empezó todo”, aseguró, precisando que aquello ocurrió hace “unos dos añitos”, mucho antes de que la relación se hiciera pública. Aquella primera salida incluyó también a Giuliano Fessia, y tras la función la noche continuó con una cena organizada por Suar: “Él nos dijo ‘Vamos a comer. Elijan ustedes el restaurante’”.

Así, entre mensajes inesperados, una salida cultural y una comida compartida, comenzó una historia que con el tiempo se transformó en una de las más comentadas del espectáculo.