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La inesperada frase de Tyago Griffo sobre la relación de Rocío Robles con Adrián Suar: "Les..."

En Infama, Tyago Griffo recordó su romance con Rocío Robles y sorprendió con un comentario inesperado sobre la relación de su ex con Adrián Suar.

3 may 2026, 19:16
tyago griffo y rocio robles y adrian suar
tyago griffo y rocio robles y adrian suar

Rocío Robles, hoy en pareja con Adrián Suar, tuvo un capítulo sentimental muy comentado durante su paso por el Bailando en 2017, cuando inició un romance con Tyago Griffo, hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”. Esa historia volvió a la agenda este domingo, cuando Griffo fue entrevistado en Infama (América TV) y terminó hablando de su relación con la periodista deportiva.

En medio de la charla, el músico se refirió a la participación de su madre en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), pero la panelista Karina Iavícoli lo sorprendió con una pregunta inesperada sobre su ex. “Hace poco dio una nota a Rocío Robles, hermosa, bella. Viste que está de novia con Suar y que tiene intenciones de casarse. ¿Te sorprendió cuando te enteraste de que está de novia con él?”, le consultó.

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Griffo respondió con naturalidad y elogios hacia su expareja. “No, no me sorprende porque Ro puede lograr lo que quiera. Ro es una mujer muy linda, muy inteligente. Suar, un número uno. Me encanta la pareja”, afirmó. Y con buena onda agregó: “Si quieren, cuando se casen, el otro día cruce a un amigo que tenemos en común, le digo: ‘Les regalo el show’”. El comentario, dicho con entusiasmo, sorprendió por lo espontáneo y generó sonrisas entre los panelistas.

Al recordar su historia con Robles, Tyago fue sincero y dejó ver nostalgia. “La verdad que compartimos un año, fue 2017, 2018. Fue un año de mucho crecimiento en cuanto a lo artístico y a la exposición de parte de los dos en ese momento. Y éramos más chicos. Pero sí, yo creo que nos quisimos, nos quisimos mucho. Tuvimos casi un año de relación. Tengo muy buenos recuerdos”, admitió.

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Qué detalles íntimos reveló Rocío Robles de su relación con Adrián Suar

Aunque la relación entre Rocío Robles y Adrián Suar se hizo pública hace alrededor de un año, fue ella misma quien contó que todo había empezado bastante antes. La periodista deportiva reveló que el vínculo se venía gestando en silencio, lejos de la mirada de los medios, y que la historia tuvo un origen inesperado.

En una charla relajada con Ángel de Brito en LAM (América TV), Rocío compartió detalles inéditos sobre cómo se dio el primer acercamiento con Suar. Según relató, el inicio ocurrió en plena transmisión televisiva, sin que ella lo anticipara. “Al aire me entró un mensaje a Instagram y Suar me pone: ‘¡Qué bien estás en el programa!’”, recordó. Entre risas, confesó que no se sentía en su mejor versión: “Estaba en mi peor día, esos días de humedad que tenés la peluca, horrible”.

Ese primer intercambio la tomó por sorpresa y la dejó pensando en cuál era la intención detrás de las palabras. “Dije ‘Me estará tirando onda’, pero me dijo: ‘Te invito al teatro. Venite con quien vos quieras. Venite con tu novio si querés’”, relató sobre la propuesta que recibió poco después. La invitación terminó siendo el punto de partida de una historia que luego se consolidaría.

Finalmente, Robles aceptó y asistió a ver “Felicidades”, la obra que más tarde tendría su versión cinematográfica. “Fui al teatro y ahí empezó todo”, aseguró, precisando que aquello ocurrió hace “unos dos añitos”, mucho antes de que la relación se hiciera pública. Aquella primera salida incluyó también a Giuliano Fessia, y tras la función la noche continuó con una cena organizada por Suar: “Él nos dijo ‘Vamos a comer. Elijan ustedes el restaurante’”.

Así, entre mensajes inesperados, una salida cultural y una comida compartida, comenzó una historia que con el tiempo se transformó en una de las más comentadas del espectáculo.

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