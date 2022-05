MSI 2022: ¿Cuándo debuta Team Aze?

T1 (Corea) y Saigon Buffalo (Vietnam) completan el grupo de la escuadra latinoamericana.

El segundo compromiso de Team Aze será el 11 de mayo frente al tricampeón del mundo T1, a partir de las 8.00hs; y al día siguiente, cerrará la primera vuelta del torneo contra Saigon Buffalo, desde las 9.00hs.

FOTOS DE A24 (49).jpg Así se disputará la primera fase del MSI 2022.

Luego de algunos días libres, Team Aze arrancará la segunda vuelta del MSI el 15 de mayo, en una triple jornada contra Saigon Buffalo (3.00hs.), T1 (6.00hs.) y Detonation (7.00hs.), para definir su futuro en el torneo.

Los dos mejores de cada uno de los tres grupos avanzarán a la segunda ronda, donde jugarán todos contra todos, en único grupo con los seis clasificados. Finalmente, los mejores cuatro se clasificarán a semifinales, con encuentros al mejor de 5 (las partidas de la primera fase serán todas Bo1).

El Grupo B estará integrado por Royal Never Give Up (campeón del MSI 2021), PSG Talon, RED Canids e Istanbul Wildcats. En tanto, G2 Esports, Evil Geniuses y ORDER compondrán Grupo C.

Explicación del formato del MSI 2022 | League of Legends

Cabe recordar que Team Aze viene de ascender a la máxima competencia del juego de Riot Games a fines de 2021.

Campeón invicto de la División de Honor (la liga de LoL más importante de México) y del Regional Norte, la escuadra de esports intergada por Han "Lonely" Gyu-joon, Juan "Dimitry" Hernandéz, Tomás "Aloned" Díaz Valiente, Park "5kid" Jeong-hyeon y Diego "Shu Hari" Placencia logró además una gran hazaña: la seguidilla de victorias más larga de la historia competitiva de LoL (42-0).

Por otro lado, Team Aze es el único equipo invicto en la historia de la LVP, el primer club campeón de la LLA en su primer split y el único que consiguió este logro luego de ascender.