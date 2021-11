PlayStation Plus: filtran los juegos gratuitos de diciembre

6055128dcad7d300183f8288.jfif PlayStation Plus cierra el año con un trío de títulos variado: Godfall, Lego DC Super Villains y Mortal Shell.



Godfall (PS5)

Godfall - Launch Trailer | PS5

Lanzado en noviembre de 2020 para PlayStation 5 y Microsoft Windows, Godfall es un juego de rol de acción y aventura en tercera persona en el que nos metemos en la piel de "uno de los últimos caballeros valorianos, maestros divinos del combate que emplean las armaduras legendarias conocidas como Valorplates".

El título desarrollado por Counterplay Games y publicado por Gearbox Publishing nos invita a "luchar en solitario o combatir junto a tus amigos en el modo cooperativo en línea para tres jugadores".



Lego DC Super Villains (PS4)

Official LEGO DC Super-Villains Announce Trailer

Lego DC Super Villains nos propone una entretenida aventura en tercera persona en la que tenemos que controlar a un supervillano de DC, creado en base a los famosos bloques de la empresa danesa de juguetes.

El protagonista del juego, lanzado en 2018 para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC deberá enfrentarse a un grupo de superhéroes que tendrá el objetivo de ponerle fin a sus planes.





Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell - Official Launch Trailer | PS4

El último de los juegos filtrados por Dealabs es un RPG de acción, desarrollado por Cold Symmetry, que tuvo mucho éxito cuando fue lanzado en 2020 para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.

Mortal Shell nos sitúa en un mundo apocalíptico donde tendremos que detener a nuestros enemigos con mucha paciencia, resiliencia y precisión, y puliendo nuestra técnica al milímetro, como todo soulslike requiere.





Cabe recordar que los juegos gratuitos de PlayStation Plus de noviembre 2021 (Knockout City, First Class Trouble y Kingdom of Amalur: Re-Reckoning) seguirán disponibles hasta el próximo 7 de diciembre, día en que serían remplazados por Godfall, Lego DC Super Villains y Mortal Shell.