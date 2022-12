Aerolíneas Argentinas 2023: con nuevas rutas, más frecuencias y récord de pasajeros

El anuncio más relevante estuvo relacionado con la confirmación de los vuelos desde San Pablo que operarán durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.

Bariloche será uno de los destinos con más frecuencias desde San Pablo de cara a la próxima temporada de invierno, con una programación que comenzará el 3 de julio con 4 vuelos directos los días lunes, jueves, viernes y domingos y 3 frecuencias los días martes, miércoles y sábados con escala en Aeroparque.

También desde la empresa informaron el comienzo de una nueva ruta regular desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo (Guarulhos) con la ciudad de Mendoza, que se encuentra programada desde el 11 de abril y que contará con dos frecuencias semanales los martes y viernes de cada semana, con sus respectivos regresos a Brasil los miércoles y sábados.

En cuanto a la ruta entre San Pablo y Ushuaia, comenzará a operar el 6 de julio y tendrá una frecuencia de 2 vuelos semanales los días jueves y domingos y sus respectivos regresos los lunes y viernes. Este vuelo será vía Aeroparque.

En el caso de la ruta hacia San Martín de los Andes, que estará operativa desde el 3 de julio, tendrá 2 frecuencias semanales vía el aeroparque metropolitano los días lunes y viernes y sus respectivos regresos a Brasil los martes y sábados.

El vuelo entre San Pablo y Salta, que comenzó a operar este año, contará con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados con sus respectivos regresos los jueves y domingo. Cabe recordar que, este vuelo, continua hacia Tucumán permitiendo así a los turistas de Brasil conocer dos destinos del norte argentino.

Por último, los brasileros contarán con una conexión a El Calafate vía Córdoba, que comienza a operar el 3 de julio y tendrá dos frecuencias semanales los días lunes y sábados, con sus respectivos regresos los lunes y viernes.

"Aerolíneas Argentinas cumple un rol absolutamente determinante, no solamente para conectar las provincias, no solamente por su tarea de unir a los argentinos en un país tan extenso, sino también en el desarrollo del turismo receptivo en particular. Con ellos hemos trabajado como si fuéramos un solo equipo", comentó Lammens.

“Gracias a Aerolíneas Argentinas, que no solo trabajan enfocados en el turismo y en la cantidad de visitantes que llegan a Bariloche, sino que también tienen la sensibilidad para conectar a los rionegrinos con rutas como Bariloche –Viedma”, dijo Carreras.

“Después de la excelente temporada de invierno que vivimos este año, nos anticipamos a programar y poner a disposición del mercado brasilero la venta de pasajes para el 2023. Estos vuelos forman parte de nuestro plan estratégico para potenciar el turismo receptivo desde Brasil hacia los principales destinos turísticos de invierno. Estamos seguros de que la próxima temporada será muy importante para todo el sector turístico”, expresó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Las operaciones locales para el verano 2023

En lo que respecta a la inminente temporada de verano 2023, como todos los años, la empresa operará desde fines de diciembre hacia Mar del Plata desde Córdoba, Mendoza y Rosario. Además, la ruta Tucumán – Mar del Plata – Tucumán, ya está activa desde octubre.

Otra de las novedades importantes, en cuanto a la programación de Aerolíneas Argentinas, tiene que ver con el inicio, en el día de hoy, de una nueva ruta regular inédita hasta el momento y que une a Buenos Aires con Merlo, San Luis todos los jueves y domingo.

Durante enero comenzarán, también, las rutas Córdoba – Florianópolis, Córdoba – Rio de Janeiro, Rosario - Florianópolis y Mendoza – Rio de Janeiro. Además, como cada año y a partir de diciembre se podrá volar la ruta Aeroparque – Florianópolis diariamente.

De igual forma, a partir de enero, comenzará a volarse Rosario -El Calafate, dos veces por semana, y Bariloche – Tucumán, una vez por semana.

Por su parte, el resto de los destinos nacionales tendrán refuerzos a diario que servirán para apuntalar la alta demanda de tickets durante enero, febrero y marzo. De esta manera, las 237 salidas promedio por día actuales pasarán a ser 260.

En suma, la temporada alta de verano 2023 representa un incremento del 4% más en cuanto a oferta de asientos respecto al mismo periodo de 2019.

Para finalizar, la empresa terminará el año con 11 millones de pasajeros transportados y apunta a superar, en 2023, la marca histórica preCOVID de 13 millones de pasajeros.