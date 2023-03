AFIP analiza elevar controles para exportadores ante la caída de la recaudación

En ese contexto, AFIP encendió alarmas y puso el foco en productores de silobolsas, que estarían acopiando a fin ejercer presión para que se implemente un dólar soja 3.

"Estamos estudiando qué podemos hacer con los productores de silobolsas que acopian, con motivos de especulación. Esto lo vemos a través del sistema satelital", aseguraron fuentes del organismo a la agencia NA desde el que están haciendo un diagnóstico para evaluar las medidas a implementar.

Con respecto a la recaudación, publicada en las últimas horas, desde la AFIP señalaron que "según como se mire, la recaudación es positiva o negativa. Si sacamos los derechos de exportación, que juegan en contra, la recaudación fue positiva. Hay que medir la recaudación no solo a través de la inflación, porque así siempre vamos a estar al límite".

Asimismo, desde el organismo aseguraron haber cumplido con la totalidad de las promesas hechas al sector agropecuario y rechazaron las acusaciones formuladas en el acto realizado el martes en Villa Constitución.

Récord de exportaciones en 2022

Pese a la sequía, durante 2022 las exportaciones agropecuarias llegaron a un nuevo récord, tal como destacó el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, las exportaciones agropecuarias crecieron 8,5% en 2022 respecto a 2021, al totalizar US$ 49.581 millones.

Importaciones.webp La balanza comercial volvió al déficit en enero por baja de exportaciones (Foto: pixabay)

Los mayores crecimientos porcentuales fueron alcanzados por los rubros carne y lácteos, con 20,7%, al comercializar por US$ 5.508 millones de dólares; trigo, con 35,4%; al sumar US$ 4.723 millones; y el acumulado de girasol, cebada y sorgo creció en conjunto 41,4%, al concretar ventas por US$ 3.557 millones.

De acuerdo a un relevamiento de la Subsecretaría de Agricultura, las exportaciones de soja alcanzaron US$ 22.279 millones, marcando un aumento del 2,5%; mientras que las de maíz treparon 2,7%, al totalizar US$ 9.543 millones; en tanto que tabaco, madera y algodón alcanzaron los US$ 803 millones y marcaron un crecimiento del 3%.

Metas del acuerdo con el FMI

Con relación a las metas con el Fondo Monetario Internacional, desde AFIP señalaron que "los diálogos entre el ministerio de Economía y el FMI son permanentes" y confirmaron que se cumplieron los objetivos a cargo del organismo.

"Desde la administración tributaria se asumieron ciertos compromisos. Uno de ellos se relaciona a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en 2022 debíamos llevar a niveles prepandemia".

Según lo informado, el objetivo de 34,3% en la brecha de cumplimiento de IVA para 2022 fue alcanzado y se estima un 31,5% para 2023.

"Tenemos el pedido de Economía de maximizar todo tipo de recaudación. El IVA explica gran parte de la recaudación y es una brecha que AFIP sigue históricamente".