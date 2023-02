La balanza comercial volvió al déficit en enero por baja de exportaciones

La venta de productos primarios (PP), especialmente trigo y maíz, disminuyó 42,5%; y los combustibles y energía (CyE), 5,2%; mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron 12,5%; y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 1 %.

En tanto, las importaciones ascendieron 2,5% respecto a enero de 2022 para sumar US$ 5.384 millones, debido a un incremento de 3,2% en los precios, puesto que las cantidades cayeron 0,8%. A nivel de uso económico, se elevaron las compras de combustibles y lubricantes (CyL), 96,1%; y de piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 21,4%.

Balanza comercial.jpg

Por su parte, se redujeron 31,3%, las importaciones de lo denominado "resto", fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes de capital (BK) 12,3%; vehículos automotores de pasajeros (VA) 11,8%; intermedios (BI) 10,5%; y de consumo (BC) 8,1%.

Si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un déficit de US$ 396 millones. Bajo este supuesto, y ante el incremento del 3,2% en los precios de las importaciones, contra un 1,6% de las exportaciones, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 74 millones.

Intercambio comercial del Mercosur y UE

Durante enero, el intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de u$s381 millones. Las exportaciones alcanzaron US$ 924 millones y fueron 8,2% superiores a las de igual mes del año anterior, debido principalmente a un aumento en las ventas de MOA y de MOI.

El 79,6% del total tuvo como destino a Brasil; 10,4%, a Uruguay; 8,7%, a Paraguay; y 1,3%, a Venezuela, en tanto que el comercio con el Mercosur representó 18,9% de las exportaciones y 24,2% de las importaciones totales.

El comercio con la Unión Europea fue deficitario en US$ 249 millones, mientras que las exportaciones totalizaron US$ 609 millones, con una disminución interanual de 25,6%, en particular debido a menores ventas de MOI. Las importaciones fueron por US$ 858 millones, con una suba de 1,9% por la mayor demanda de Bienes de Capital y de Piezas y Accesorios.

El comercio con la Unión Europea constituyó el 12,4% de las exportaciones y el 15,9% de las importaciones, informó el Indec.

Con información de Télam