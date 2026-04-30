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Cómo fue la operación que el Gobierno activó con el Tesoro de Estados Unidos para pagarle al FMI

El Ejecutivo compró DEG por US$819 millones al Tesoro estadounidense para cancelar un vencimiento de US$800 millones con el FMI, en medio de la espera por un nuevo desembolso del organismo.

La operación incluyó la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) para cubrir el pago de intereses de la deuda. (Foto: archivo).

La operación incluyó la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) para cubrir el pago de intereses de la deuda. (Foto: archivo).

El Gobierno activó un mecanismo financiero para afrontar un vencimiento de US$800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) previsto para este viernes. Para ello, adquirió Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$819 millones al Tesoro de Estados Unidos, según datos oficiales publicados por ese organismo.

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Los DEG son el activo que utiliza el FMI para sus operaciones y Estados Unidos figura entre los principales tenedores. En este caso, la Argentina utilizó divisas propias para comprarlos y así cubrir el compromiso. Es la tercera operación de este tipo que realiza el Ministerio de Economía en los últimos meses: en octubre había adquirido US$872 millones y en enero otros US$808 millones.

acuerdo con el FMI
La operaci&oacute;n se utiliz&oacute; para cubrir un vencimiento de intereses en un contexto de negociaci&oacute;n con el organismo internacional. (Foto: archivo).

La operación se utilizó para cubrir un vencimiento de intereses en un contexto de negociación con el organismo internacional. (Foto: archivo).

Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda confiaron a A24.com que "siempre se paga en DEGs y se le compran al que tiene" y explicaron que la "mayoría de las veces es a Estados Unidos que siempre le sobran". Además detallaron que esa operación se concretó con fondos del Tesoro argentino.

El pago corresponde a intereses trimestrales de la deuda contraída con el organismo desde 2018. Llega en un contexto en el que la segunda revisión técnica del acuerdo ya fue completada, aunque resta la aprobación del directorio del FMI, paso necesario para habilitar un desembolso de US$1000 millones que el Gobierno espera recibir en las próximas semanas.

Si ese giro se concreta, la Argentina habrá percibido cerca del 80% de los fondos previstos en el programa acordado con la administración de Javier Milei.

En lo que resta del año, el calendario incluye otros cuatro vencimientos: US$826 millones en agosto, casi US$802 millones en septiembre, US$821 millones en noviembre y US$343 millones en diciembre.

La operación se da en paralelo a las necesidades de financiamiento del Tesoro, que enfrenta en julio un pago de US$4200 millones a bonistas privados. Para cubrirlo, el Gobierno colocó deuda en dólares en el mercado local y obtuvo más de US$2200 millones mediante bonos a 2027 y 2028. Sin embargo, el impacto en las cuentas del Banco Central fue acotado: los depósitos oficiales rondaban los US$549 millones, lo que refleja que una parte significativa de esos recursos se destinó a cumplir con obligaciones externas.

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