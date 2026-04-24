En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Islas Malvinas
Luis Caputo
INCLUYERON A MESSI

Cruce por Malvinas: un periodista británico, el hijo de Trump y Caputo protagonizaron un tenso intercambio

El intercambio estalló tras versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos frente al Reino Unido por las islas. La discusión sumó chicanas políticas y hasta referencias futboleras en redes sociales.

Morgan

Morgan, Eric Trump y Caputo se cruzaron en redes por Malvinas. (Foto: archivo).
Leé también Islas Malvinas: la dura respuesta del gobierno británico a un posible giro de Trump a favor de Argentina
La inemdiata respuesta del gobierno británico tras la filtración de un cambio de postura de EE.UU. sobre Malvinas. (Foto: A24.com)

La secuencia comenzó cuando Morgan, identificado con posiciones conservadoras, publicó: “Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos. Manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana”.

el-tuit-de-piers-DRNDKJSUENE7LMHHBERVMLHA3M

La respuesta de Eric Trump no tardó en llegar: “Piers, te quiero pero la última vez no te salió muy bien... empieza por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Solo una sugerencia...”.

El comentario del hijo del mandatario estadounidense aludió al alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, figura cuestionada por sectores conservadores del Reino Unido.

la-respuesta-de-eric-AEHV7BUAVFED7KGI5SUX4X7QQA

A ese intercambio se sumó Caputo, quien citó el mensaje del periodista británico y agregó: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.

el-tuit-de-luis-GQGSERUNKFG2HB5GF77J754QKQ

La referencia del funcionario argentino apunta a las reiteradas defensas que Morgan hizo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, a quien elogió durante el Mundial de Qatar 2022, y puso por encima de Lionel Messi en distintos rankings personales que elaboró.

Los cruces con Reino Unido

La controversia por las Islas Malvinas se intensificó este viernes luego de que la agencia Reuters informara que Trump evaluaba retirar el respaldo al Reino Unido ante la falta de acompañamiento británico en el conflicto en Medio Oriente. Esa versión llevó al gobierno del Reino Unido a reafirmar su postura basada en el principio de autodeterminación de los isleños.

No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, señalaron desde el gobierno británico. “Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregaron.

Frente a esas declaraciones, el canciller argentino Pablo Quirno sostuvo que el país “rechaza la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”.

A través de sus redes sociales, Quirno volvió a calificar la situación en las islas como una “situación colonial” que se mantiene desde la ocupación británica de 1833.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Islas Malvinas Luis Caputo Donald Trump Hijo Messi
Notas relacionadas
Las palabras de Milei sobre las Malvinas justo antes de que salga a la luz el "paper" del Pentágono
El Gobierno salió al cruce del Reino Unido y reafirmó la soberanía argentina sobre las Malvinas
Según Reuters, EE.UU. evalúa quitarle su apoyo al Reino Unido por las Malvinas y la prensa británica reaccionó

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar