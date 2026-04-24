Cruce por Malvinas: un periodista británico, el hijo de Trump y Caputo protagonizaron un tenso intercambio

El comentario del hijo del mandatario estadounidense aludió al alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, figura cuestionada por sectores conservadores del Reino Unido.

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A ese intercambio se sumó Caputo, quien citó el mensaje del periodista británico y agregó: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.

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La referencia del funcionario argentino apunta a las reiteradas defensas que Morgan hizo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, a quien elogió durante el Mundial de Qatar 2022, y puso por encima de Lionel Messi en distintos rankings personales que elaboró.

Los cruces con Reino Unido

La controversia por las Islas Malvinas se intensificó este viernes luego de que la agencia Reuters informara que Trump evaluaba retirar el respaldo al Reino Unido ante la falta de acompañamiento británico en el conflicto en Medio Oriente. Esa versión llevó al gobierno del Reino Unido a reafirmar su postura basada en el principio de autodeterminación de los isleños.

“No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, señalaron desde el gobierno británico. “Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregaron.

Frente a esas declaraciones, el canciller argentino Pablo Quirno sostuvo que el país “rechaza la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”.

A través de sus redes sociales, Quirno volvió a calificar la situación en las islas como una “situación colonial” que se mantiene desde la ocupación británica de 1833.