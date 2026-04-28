Caputo prometió que la inflación va a "desacelerar" a partir de abril, mientras busca financiamiento para cubrir deuda

Al ratificar el rumbo económico, Caputo sostuvo que en el Gobierno "no negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”.

El ministro coincidió con el mensaje sobre inflación dado en la noche del lunes por el presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad. Allí, ante empresarios y dirigentes políticos, admitió que "sigue con un número horrible" y que el problema a tres años de gobierno "no está resuelto", pero insistió en que "la inflación va a ceder tarde o temprano".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CongresoEco/status/2049109663266881970?s=20&partner=&hide_thread=false "¿Por qué el optimismo hacia adelante? Nos focalizamos en lo datos. No ignoramos que los últimos datos de febrero han venido mal. Sí, el EMAE vino más bajo, pero veníamos de récord histórico. Sobre la inflación, no perdamos la perspectiva. Pero sabemos lo que viene" — Congreso Económico Argentino (@CongresoEco) April 28, 2026

Según confirmó Caputo, las previsiones del Gobierno ahora son que la inflación "en abril volverá a desacelerar" y responsabilizó por el "pico de marzo", y las subas consecutivas de los últimos 8 meses, al triunfo electoral del peronismo el año pasado en la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo, apuntó contra la oposición que votó en el Congreso "aumentar gasto en salud y educación".

Algunos de los principales conceptos esgrimidos por el ministro de Economía tuvieron como eje la caída de la actividad, el nivel de empleo y la defensa de los proyectos enviados por el Gobierno al Congreso, como la ley de reforma laboral.

Deuda con el FMI: cómo va a cubrir Caputo el vencimiento de US$800 millones

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Ante el vencimiento de US$800 millones que el Gobierno afrontará el viernes por un pago con el FMI, y ante la demora del nuevo desembolso de US$1.000 millones, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que este martes realizaban una nueva licitación de deuda que incluye dos bonos en dólares. El objetivo es captar US$900 millones, que serán aplicados al pago del vencimiento de julio de este año.

El Gobierno tiene que seguir buscando dólares en el mercado local ante la imposibilidad de colocar deuda en las plazas internacionales debido a que el riesgo país sigue en los 560 puntos.

Ante este escenario, Caputo decidió que las colocaciones de AO27 y AO28 –los dos títulos que se suscriben en dólares- pasen de US$ 250 a US$ 350 millones.

Mañana se realizará la segunda vuelta por US$100 millones en cada instrumento al precio que surja en la operación de hoy, con lo cual se completarán los US$900 millones.

Las licitaciones son la puerta que encontró el Gobierno mientras espera definiciones de los nuevos préstamos que negocia con bancos privados y para el cual el BID y el Banco Mundial ofrecieron garantías por US$4.500 millones.

En paralelo a la búsqueda de dólares, el Tesoro enfrenta hoy el roll-over de vencimientos en pesos por un valor de $8 billones.