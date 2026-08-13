Con una inversión de USD 51.000 millones, YPF presentó al RIGI el mayor proyecto de su historia

En cuanto al impacto positivo en la sociedad, Marín manifestó que "va a haber 20 mil puestos de trabajo" y el "ingreso de divisas para la Argentina". También adelantó que va a haber "trabajo estable para 2050 en Río Negro". Según Marín, esta inversión es de "otra escala" y sostuvo que "necesitamos la inversión extranjera" para la construcción que se realizará.

YPF al RIGI

La iniciativa es desarrollada junto con la italiana Eni y XRG, el brazo inversor de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC. El objetivo es avanzar en la producción de gas natural licuado (GNL) a partir del gas de Vaca Muerta para abastecer a mercados internacionales.

"Se presentó el proyecto Argentina LNG, un proyecto transformador de la matriz energética argentina", señaló Marín en sus redes sociales. Además, confirmó que YPF solicitó la adhesión al RIGI para una iniciativa que contempla una inversión de más de USD 51.000 millones, que se convierte en la mayor presentada hasta el momento bajo este régimen.

El proyecto contempla una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas de GNL por año, con la posibilidad de escalar posteriormente hasta alcanzar las 18 millones de toneladas anuales.

"Junto a Eni y XRG, seguimos avanzando en este proyecto que transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales", agregó Marín.

Con la presentación de Argentina LNG, YPF suma al RIGI el proyecto de mayor inversión anunciado hasta el momento, en una iniciativa que busca aprovechar los recursos de Vaca Muerta para desarrollar una nueva plataforma de exportación energética.