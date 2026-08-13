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Con una inversión de USD 51.000 millones, YPF presentó al RIGI el mayor proyecto de su historia

Horacio Marín confió a A24 que Argentina LNG se instalará en Río Negro y tendrá una planta de unas 200 hectáreas. El proyecto prevé exportaciones, ingreso de divisas y trabajo estable hasta 2050.

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Horacio Marín presentó los detalles del proyecto Argentina LNG que YPF impulsa junto a Eni y XRG. (Foto: YPF).

Horacio Marín presentó los detalles del proyecto Argentina LNG que YPF impulsa junto a Eni y XRG. (Foto: YPF).

La petrolera estatal YPF presentó este jueves el proyecto Argentina LNG y solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada en más de USD 51.000 millones, según informó el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín.

Leé también RIGI: YPF presentó un proyecto de inversión por U$S 25.000 millones en Vaca Muerta
La iniciativa fue anunciada por Horacio Marín y apunta a acelerar el desarrollo del proyecto LLL Oil. (Foto: archivo)

"Esa planta puede llegar a tener 200 hectáreas", indicó Marín en diálogo con Eduardo Feinmann por A24 al referirse al proyecto que tendrá sitio en Río Negro.

Marín señaló que "se van a exportar casi 100 mil barriles de petróleo" a partir del desarrollo de esa infraestructura.

"Para fin de año tenemos la decisión final de decisión y si eso ocurre, ya en el 2027, tenemos que empezar", anticipó el titular de la petrolera.

En cuanto al impacto positivo en la sociedad, Marín manifestó que "va a haber 20 mil puestos de trabajo" y el "ingreso de divisas para la Argentina". También adelantó que va a haber "trabajo estable para 2050 en Río Negro". Según Marín, esta inversión es de "otra escala" y sostuvo que "necesitamos la inversión extranjera" para la construcción que se realizará.

YPF al RIGI

La iniciativa es desarrollada junto con la italiana Eni y XRG, el brazo inversor de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC. El objetivo es avanzar en la producción de gas natural licuado (GNL) a partir del gas de Vaca Muerta para abastecer a mercados internacionales.

"Se presentó el proyecto Argentina LNG, un proyecto transformador de la matriz energética argentina", señaló Marín en sus redes sociales. Además, confirmó que YPF solicitó la adhesión al RIGI para una iniciativa que contempla una inversión de más de USD 51.000 millones, que se convierte en la mayor presentada hasta el momento bajo este régimen.

El proyecto contempla una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas de GNL por año, con la posibilidad de escalar posteriormente hasta alcanzar las 18 millones de toneladas anuales.

"Junto a Eni y XRG, seguimos avanzando en este proyecto que transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales", agregó Marín.

Con la presentación de Argentina LNG, YPF suma al RIGI el proyecto de mayor inversión anunciado hasta el momento, en una iniciativa que busca aprovechar los recursos de Vaca Muerta para desarrollar una nueva plataforma de exportación energética.

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