Nick Sicaro habló del polémico final de su vínculo con Daniela Celis tras blanquear con Lolo Poggio

Luego de escuchar sus declaraciones, el amigo de Ian Lucas decidió contar su versión en La Linterna, el programa de Bondi que conduce Laura Ubfal, y aseguró que no comprendía qué había ocurrido entre ellos, ya que, según su mirada, habían terminado en buenos términos: "Yo con Dani lo mejor. Me parecía muy buena persona y habíamos aclarado que terminamos como amigos, pero no sé si ella se enojó o bien qué pasó".

En ese sentido, también se refirió puntualmente al bloqueo y explicó que llegó a hablar con la influencer después de enterarse de lo sucedido: " Contó que me bloqueó de todos lados y yo lo hablé con ella".

Por otro lado, el artista habló sobre su vínculo con Lolo y reveló que la atracción entre ambos no nació después de salir de Gran Hermano, sino que ya existía durante la convivencia en la casa. "Con Lolo compartíamos mucho de noche, cuando la casa estaba muy tranquila y tomábamos mates. Nos gustábamos desde esa época", contó.

De esta manera, Nick explicó que aquella conexión que había quedado pendiente durante el reality volvió a aparecer cuando ambos estuvieron afuera y, con el tiempo, terminó convirtiéndose en la relación que ahora decidieron hacer pública.

Cómo está la relación de Daniela Celis y Lolo Poggio

El romance entre Lolo Poggio y Nick Sicaro generó repercusión por el vínculo que une a varios de sus protagonistas. Es que Julieta Poggio, hermana de Lolo, mantiene una amistad cercana con Daniela Celis, quien había tenido una relación con el influencer.

Ante esta situación, surgió la duda sobre cómo había tomado Daniela la nueva pareja y si el comienzo de este romance había provocado algún tipo de tensión entre las amigas. Por eso, Julieta decidió referirse al tema durante una entrevista en Después que Todos (Resumido).

La mayor de las hermanas Poggio buscó llevar tranquilidad y aseguró que la situación estaba conversada entre todos los involucrados: "Que venga Lolo Poggio acá, ¿qué me dicen a mí? Posta que no hay ninguna situación de mierda. Está todo súper hablado".

De esta manera, Julieta descartó que el vínculo entre su hermana y el ex de Daniela haya generado un conflicto dentro del grupo. Consultada específicamente sobre si había existido algún tipo de incomodidad, fue contundente: "En ninguna de las partes".

Finalmente, la actriz destacó que el vínculo entre las tres continúa intacto pese al nuevo romance y aseguró: "Nos re amamos entre las tres". Así, dejó en claro que la relación entre Lolo, Julieta y Daniela no se vio afectada por la nueva pareja que conformaron los exparticipantes de Gran Hermano.