En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Cárcel
robar
ENSENADA

Salió de la cárcel hace un mes, hizo un boquete para robar y cayó de nuevo con un insólito botín

El hombre de 39 años robó un televisor, zapatillas, una mochila y hasta un oso de peluche. Quedó imputado por el delito de robo agravado.

Banner Seguinos en google DESK
Hizo un boquete para robar una casa y terminó otra vez detenido. (Foto: NA)

Hizo un boquete para robar una casa y terminó otra vez detenido. (Foto: NA)

Un hombre de 39 años que había salido de la cárcel hacía apenas un mes fue detenido acusado de realizar un boquete para ingresar a una vivienda y robar distintos objetos en el partido bonaerense de Ensenada. El delincuente entró a la casa y se llevó hasta un oso de peluche.

Leé también Franco Colapinto estalló furioso tras un indignante robo en Italia: "Ni la matera dejaron, loco"
Franco Colapinto estalló furioso tras un indignante robo en Italia: Ni la matera dejaron, loco

El sospechoso habría utilizado diferentes herramientas para abrir un agujero e ingresar a una propiedad ubicada en la zona de las calles 5 y 116. Una vez dentro de la vivienda, el delincuente se apoderó de un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas, para luego escapar del lugar.

Tras un operativo realizado por efectivos de la Policía Bonaerense, el acusado fue localizado y detenido en la zona de 3 y 118. Además, los agentes lograron recuperar los elementos que habían sido sustraídos. El sospechoso fue identificado como José Matías Perezlindo, de 39 años, quien fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó imputado por el delito de robo agravado.

El implicado robó un televisor, un oso de peluche y un par de zapatillas. (Foto: Policía)

El implicado robó un televisor, un oso de peluche y un par de zapatillas. (Foto: Policía)

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores surgió al revisar sus antecedentes: el hombre había recuperado la libertad hacía aproximadamente un mes por otras causas.

De acuerdo con la investigación, poco tiempo después de salir de prisión habría vuelto a involucrarse en un hecho delictivo y terminó nuevamente detenido. La causa quedó en manos de la Fiscalía N.º 15 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

Se llevó hasta un oso de peluche

La modalidad utilizada para concretar el robo también forma parte de la investigación. Según la reconstrucción inicial, el acusado realizó una abertura en la propiedad utilizando distintas herramientas y consiguió ingresar sin hacerlo por los accesos habituales.

Una vez adentro, tomó varios objetos de la vivienda. Entre el botín había un televisor y un par de zapatillas, pero también una mochila y un oso de peluche. Luego de identificar al sospechoso, la Policía Bonaerense desplegó un procedimiento que terminó con su captura a pocas cuadras del lugar del hecho.

El ladrón tiene 39 años y salió de una cárcel hace un mes. (Foto: Policía)

El ladrón tiene 39 años y salió de una cárcel hace un mes. (Foto: Policía)

Los efectivos también recuperaron los objetos robados, que quedaron incorporados a la causa como parte de las actuaciones correspondientes. La fiscalía deberá ahora avanzar con las medidas necesarias para reconstruir completamente el episodio y determinar la responsabilidad del detenido.

En pocas palabras

  • Detenido por robo agravado: Un hombre de 39 años fue arrestado en Ensenada tras robar una casa, habiendo salido de prisión hace un mes.
  • Botín insólito: Se llevó un televisor, zapatillas, mochila y hasta un oso de peluche, utilizando un boquete para ingresar a la vivienda.
  • Recuperación y causa: La policía recuperó los objetos robados y el sujeto, identificado como José Matías Perezlindo, quedó imputado por robo agravado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cárcel robar casa
Notas relacionadas
Violento robo: fingieron comprar comida para un cumpleaños, sacaron armas y atacaron a los empleados
Mario Pergolini confesó el robo que cometió a los 8 años y sorprendió con su inesperada reflexión
Rechazó la libertad condicional y pidió seguir preso por amor: "Me necesita él a mí"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar