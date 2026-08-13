Salió de la cárcel hace un mes, hizo un boquete para robar y cayó de nuevo con un insólito botín

De acuerdo con la investigación, poco tiempo después de salir de prisión habría vuelto a involucrarse en un hecho delictivo y terminó nuevamente detenido. La causa quedó en manos de la Fiscalía N.º 15 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

Se llevó hasta un oso de peluche

La modalidad utilizada para concretar el robo también forma parte de la investigación. Según la reconstrucción inicial, el acusado realizó una abertura en la propiedad utilizando distintas herramientas y consiguió ingresar sin hacerlo por los accesos habituales.

Una vez adentro, tomó varios objetos de la vivienda. Entre el botín había un televisor y un par de zapatillas, pero también una mochila y un oso de peluche. Luego de identificar al sospechoso, la Policía Bonaerense desplegó un procedimiento que terminó con su captura a pocas cuadras del lugar del hecho.

El ladrón tiene 39 años y salió de una cárcel hace un mes. (Foto: Policía)

Los efectivos también recuperaron los objetos robados, que quedaron incorporados a la causa como parte de las actuaciones correspondientes. La fiscalía deberá ahora avanzar con las medidas necesarias para reconstruir completamente el episodio y determinar la responsabilidad del detenido.