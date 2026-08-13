Caputo anunció una "flexibilización parcial" de los créditos en dólares para empresas

“La industria de la construcción es una industria que vende en dólares y genera mucho empleo”, sostuvo. También consideró que el contexto actual favorece la implementación de la medida debido a que las tasas en pesos continúan en niveles elevados.

Una medida para los dólares "del colchón"

En ese sentido, vinculó la decisión con el régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno y con la intención de incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero.

“El objetivo es que haya un mayor crédito y para eso tiene que haber ahorros. Los ahorros ya están, y están debajo de los colchones de la gente”, afirmó.

Además, remarcó que la medida es compatible con el esquema de competencia de monedas promovido por la administración de Javier Milei.

“Tenemos por otro lado la ley de Inocencia Fiscal donde buscamos que la gente empiece a sacarle intereses a esos dólares que tiene hace tanto tiempo debajo del colchón y que no le conviene a nadie porque la gente pierde plata teniéndola allí”, indicó.

Caputo también aseguró que una mayor competencia por captar depósitos en dólares podría contribuir a una reducción de las tasas en pesos. “Que haya una tasa competitiva en dólares en esta competencia de monedas también puede generar una baja de la tasa en pesos”, señaló, y consideró que ese escenario sería favorable para las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, confirmó que continuará vigente la obligación de liquidar estos préstamos a través del Mercado Único y Libre de Cambios. Según explicó, la decisión busca evitar un efecto multiplicador sobre la demanda de divisas y contribuir a incrementar la oferta de dólares en el mercado.

Evolución de los préstamos en dólares

Caputo destacó el crecimiento de los préstamos en dólares durante los últimos meses y remarcó el aumento de los depósitos en moneda extranjera. “Desde que nosotros llegamos (al Gobierno) los depósitos en dólares pasaron de los 14.000 millones de dólares a 40.322”, afirmó el ministro.

En esa línea, señaló que los créditos en dólares “son los que más han venido creciendo” y recordó que las entidades financieras deben mantener un encaje del 25% sobre los depósitos en esa moneda. “Los bancos tienen que tener una exigencia de encaje por estos depósitos en dólares del 25%”, precisó.

A quién está dirigida la medida

Respecto del alcance de la nueva medida, Caputo aclaró que estará dirigida exclusivamente a empresas. Al ser consultado sobre este punto, aseguró que “es específicamente para personas jurídicas y no incluye personas humanas”.

El ministro también se refirió a las tasas de interés y explicó cuál es el objetivo de la iniciativa para empresas y ahorristas. “El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante también tenga un interés que le justifique sacar sus dólares del colchón”, sostuvo.

Sobre el nivel que tendrán esas tasas, Caputo remarcó que no será establecido por el Gobierno. “La tasa la determinará el mercado”, afirmó.

El Banco Central ajusta el marco para las entidades financieras

En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció a través de un comunicado que establecerá nuevas condiciones para acompañar el régimen anunciado por Caputo, y reforzar los controles sobre los riesgos que asumirán las entidades financieras al ampliar el acceso de las empresas a los créditos en dólares.

Según explicó el organismo, las modificaciones apuntan a “reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras” y, al mismo tiempo, establecer “límites de exposición más restrictivos” para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen.

En ese sentido, el BCRA destacó que continuará promoviendo “un sistema financiero sólido y profundo”, con capacidad para canalizar el ahorro hacia el crédito. Según el organismo, ese proceso apunta a contribuir “al desarrollo de la actividad económica”.

Las nuevas reglas se suman a las condiciones anunciadas por Caputo durante su presentación, entre ellas el límite para que los bancos puedan destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a este tipo de préstamos, además de las modificaciones vinculadas con los requisitos de capital mínimo y los límites a la exposición crediticia.

Asimismo, las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen tendrán condiciones prudenciales más estrictas para las entidades financieras. Entre las principales disposiciones se encuentran: