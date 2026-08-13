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Estaba surfeando con amigos, se descompensó y murió: la tragedia de un marplatense en la Isla de Pascua

Gonzalo Balado, un marplatense que vivía desde hacía varios años en Rapa Nui junto a su pareja, sufrió una descompensación mientras surfeaba con amigos. Fue trasladado al Hospital Hanga Roa, donde los médicos intentaron reanimarlo durante unos 40 minutos.

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Gonzalo Balado

Gonzalo Balado, un marplatense que vivía desde hacía varios años en Rapa Nui junto a su pareja, sufrió una descompensación mientras surfeaba con amigos. (Foto: La Capital de Mar del Plata)

Gonzalo Balado, un surfista marplatense de 40 años, murió luego de sufrir una descompensación mientras practicaba surf en Rapa Nui, la Isla de Pascua chilena. El hombre residía desde hacía varios años en el lugar junto a su pareja, Yamileth Pasmiño, y se encontraba en el mar con un grupo de amigos cuando ocurrió la emergencia.

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El episodio ocurrió este martes alrededor de las 16.30, en un sector de rompientes utilizado para la práctica de surf de grandes olas. De acuerdo con los testimonios conocidos sobre el hecho, Balado se descompensó mientras realizaba una maniobra y sus compañeros lograron sacarlo del agua.

El traslado al hospital y las maniobras de reanimación

El grupo trasladó al surfista por sus propios medios hasta el Hospital Hanga Roa. Los equipos de emergencia también fueron enviados hacia la zona, pero cuando arribaron Balado ya había sido llevado al centro de salud.

Los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente 40 minutos, aunque las maniobras no permitieron salvarle la vida. De acuerdo con el informe preliminar, la causa de muerte habría sido asfixia por inmersión.

El sector donde ocurrió el accidente se caracteriza por la presencia de piedras y rompientes. Las autoridades marítimas señalaron que, al momento del episodio, no regían alertas especiales por mal tiempo, marejadas ni otras condiciones meteorológicas adversas.

Quién era Gonzalo Balado

Balado llevaba varios años radicado en Rapa Nui, donde había formado una vida junto a su pareja. Además de su actividad vinculada al surf, se dedicaba a la gastronomía y tenía un pequeño restaurante junto a Pasmiño.

En la isla era conocido como “El Che Balado” o “Gonchi” y era reconocido por su experiencia para surfear olas de gran tamaño. En sus momentos libres, solía recorrer las aguas del Pacífico con su tabla, una de sus principales pasiones.

Balado se descompensó mientras realizaba una maniobra y sus compañeros lograron sacarlo del agua. (Foto: La Capital de Mar del Plata)

Balado se descompensó mientras realizaba una maniobra y sus compañeros lograron sacarlo del agua. (Foto: La Capital de Mar del Plata)

El mensaje de despedida de su pareja

La muerte de Balado generó mensajes de despedida entre sus amigos y allegados, quienes destacaron especialmente su vínculo con el surf y con las aguas de Rapa Nui.

“Qué privilegio ser amada por vos. Te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano”, escribió Yamileth Pasmiño al despedir a su pareja.

La mujer agregó “Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros. Eso no lo hace cualquiera”.

"Te fuiste a surfear la ola eterna”, escribió Pasmiño al despedir a su pareja. (Foto: La Capital de Mar del Plata)

Las autoridades de Rapa Nui se comunicaron con la familia del surfista. Su madre, que reside en Argentina, viajaría a Chile para encontrarse con sus allegados y realizar los trámites correspondientes.

Por el momento, permanece en evaluación si los restos de Balado serán trasladados a la Argentina o si permanecerán en Rapa Nui. La definición será tomada junto con sus familiares.

En pocas palabras

  • Surfista marplatense: Gonzalo Balado, de 40 años, murió tras descompensarse mientras practicaba surf en Rapa Nui.
  • Rescate y reanimación: Fue trasladado al Hospital Hanga Roa, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito durante 40 minutos.
  • Causa probable: Se presume asfixia por inmersión como causa de muerte, según el informe preliminar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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