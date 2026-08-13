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Karina Milei y Sebastián Pareja inauguraron la nueva sede de La Libertad Avanza para la Provincia

La nueva sede está ubicada en Avenida Caseros 514, en la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá espacios destinados a la capacitación de dirigentes y al trabajo territorial en los 135 municipios bonaerenses. Del acto participaron legisladores nacionales, jefes de bloque y referentes del partido en la provincia.

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La titular del partido también observó las fotografías exhibidas en el lugar y recordó los primeros encuentros junto a Javier Milei y Martín Menem. (Foto: La Libertad Avanza)

La titular del partido también observó las fotografías exhibidas en el lugar y recordó los primeros encuentros junto a Javier Milei y Martín Menem. (Foto: La Libertad Avanza)

Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza (LLA), y Sebastián Pareja encabezaron este jueves la inauguración de la nueva sede bonaerense del partido, ubicada en Avenida Caseros 514, en la Ciudad de Buenos Aires. El espacio estará destinado a reunir a dirigentes y equipos, capacitar nuevos cuadros y fortalecer la estructura política y territorial de la fuerza en los 135 municipios de la provincia.

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Karina Milei se&ntilde;al&oacute; que la nueva sede tendr&aacute; como eje la formaci&oacute;n pol&iacute;tica y la incorporaci&oacute;n de dirigentes. (Foto: La Libertad Avanza).

Karina Milei señaló que la nueva sede tendrá como eje la formación política y la incorporación de dirigentes. (Foto: La Libertad Avanza).

Del encuentro participaron los jefes de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, legisladores nacionales, dirigentes y referentes del espacio provenientes de distintos puntos del territorio provincial.

La nueva sede cuenta con aulas y espacios de trabajo que serán utilizados para la formación de dirigentes, la planificación política y las actividades del partido. La ubicación también busca facilitar el encuentro con los miles de bonaerenses que diariamente se trasladan a la Ciudad de Buenos Aires por motivos laborales, educativos o personales, según detalló el partido.

En el encuentro participaron los jefes de bloque de LLA en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, legisladores nacionales, dirigentes y referentes del espacio. (Foto: La Libertad Avanza)

En el encuentro participaron los jefes de bloque de LLA en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, legisladores nacionales, dirigentes y referentes del espacio. (Foto: La Libertad Avanza)

El recuerdo de Parque Lezama

Durante la inauguración, Karina Milei puso el foco en la cercanía del nuevo espacio con Parque Lezama y vinculó esa ubicación con distintos momentos de la construcción política de LLA.

“Este lugar también es especial porque estamos a pocos metros de Parque Lezama. Acá Javier cerró su campaña de 2021 y, hace dos años, hicimos el primer acto de La Libertad Avanza ya constituida como partido en todo el país. Estar cerca de Lezama es recordar de dónde venimos”, afirmó.

Durante su recorrido por el edificio, la titular del partido también observó las fotografías exhibidas en el lugar y recordó los primeros encuentros junto a Javier Milei y Martín Menem, además del proceso que llevó a la formación de una estructura partidaria con presencia a nivel nacional.

El objetivo de la nueva sede

Sebastián Pareja destacó la inauguración como un nuevo paso para la organización de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. “Para todos los que somos parte de LLA en la Provincia, hoy es un día que marca otro hito histórico. En esta sede nos formaremos y capacitaremos, trabajaremos en el diseño de nuestro plan de gobierno y tendremos un espacio para encontrarnos y definir el camino de nuestra propuesta electoral”, sostuvo.

Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem en la inauguración de una nueva sede de La Libertad Avanza. (Foto: La Libertad Avanza)

Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem en la inauguración de una nueva sede de La Libertad Avanza. (Foto: La Libertad Avanza)

El dirigente también remarcó el respaldo de Karina Milei y vinculó la actividad de la estructura bonaerense con el proyecto político del presidente: “Contar con la presencia de Karina, como siempre, es una demostración de que nuestro rumbo es el de Javier Milei y nuestra tarea, llevar su transformación a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Por su parte, Karina Milei señaló que la nueva sede tendrá como eje la formación política y la incorporación de dirigentes. “El objetivo es encontrarse, capacitarse, trabajar y formar dirigentes capaces de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia y mejorar el metro cuadrado de cada bonaerense”, destacó.

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