Karina Milei y Sebastián Pareja inauguraron la nueva sede de La Libertad Avanza para la Provincia

“Este lugar también es especial porque estamos a pocos metros de Parque Lezama. Acá Javier cerró su campaña de 2021 y, hace dos años, hicimos el primer acto de La Libertad Avanza ya constituida como partido en todo el país. Estar cerca de Lezama es recordar de dónde venimos”, afirmó.

Durante su recorrido por el edificio, la titular del partido también observó las fotografías exhibidas en el lugar y recordó los primeros encuentros junto a Javier Milei y Martín Menem, además del proceso que llevó a la formación de una estructura partidaria con presencia a nivel nacional.

El objetivo de la nueva sede

Sebastián Pareja destacó la inauguración como un nuevo paso para la organización de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. “Para todos los que somos parte de LLA en la Provincia, hoy es un día que marca otro hito histórico. En esta sede nos formaremos y capacitaremos, trabajaremos en el diseño de nuestro plan de gobierno y tendremos un espacio para encontrarnos y definir el camino de nuestra propuesta electoral”, sostuvo.

Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem en la inauguración de una nueva sede de La Libertad Avanza. (Foto: La Libertad Avanza)

El dirigente también remarcó el respaldo de Karina Milei y vinculó la actividad de la estructura bonaerense con el proyecto político del presidente: “Contar con la presencia de Karina, como siempre, es una demostración de que nuestro rumbo es el de Javier Milei y nuestra tarea, llevar su transformación a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Por su parte, Karina Milei señaló que la nueva sede tendrá como eje la formación política y la incorporación de dirigentes. “El objetivo es encontrarse, capacitarse, trabajar y formar dirigentes capaces de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia y mejorar el metro cuadrado de cada bonaerense”, destacó.