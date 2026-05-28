El presidente de YPF proyectó exportaciones de energía por USD 30.000 millones para 2031

Marín sostuvo que la energía y el agro son “las dos turbinas” necesarias para impulsar el desarrollo económico argentino y remarcó el potencial de Vaca Muerta para posicionar al país como exportador de hidrocarburos.

Articulación entre el Estado y empresas privadas

En ese marco, el directivo consideró que el sector energético logró despegar antes que otras actividades gracias a la articulación entre el Estado y las compañías privadas. Según explicó, el escenario actual permitió generar “un círculo virtuoso económico”.

En esa línea, aseguró que el contexto económico impulsado por el Gobierno nacional favoreció las inversiones dentro de la industria energética y llamó a sostener un ciclo de crecimiento a largo plazo.

ypf-argentina Marín estimó que en el futuro dos de cada tres barriles producidos en la Argentina estarán destinados a la exportación. (Foto: archivo)

El rol clave del sector privado

El presidente de YPF también remarcó que las empresas privadas deben asumir un rol central en el proceso de expansión del sector. “Hay que dar un ciclo más largo de inversiones, y los que tenemos que invertir somos nosotros, los que estamos en la actividad privada, quienes generamos valor”, sostuvo.

Sobre la capacidad productiva del país, Marín aseguró que Vaca Muerta tiene mejores condiciones que varios desarrollos shale de Estados Unidos y afirmó que eso posiciona a la Argentina en un nivel competitivo internacional. Y agregó que para aprovechar ese potencial será necesario avanzar en “proyectos colaborativos con los privados”.

En relación con el crecimiento de la producción, estimó que en el futuro dos de cada tres barriles producidos en la Argentina estarán destinados a la exportación, mientras que uno quedará para abastecer el mercado interno.

Horacio Marin Latam Forum 3 Marín durante su exposición en el 12° Latam Economic Forum (Foto: X @HoracioMarin_ok)

Tras participar del evento, Marín también publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la evolución bursátil de la compañía y el foco puesto en la ejecución de largo plazo.

“Hoy participé en el 12° Latam Economic Forum, donde compartí un panel con Marcelo Mindlin, de @PampaEnergia. Durante mi exposición, destaqué que la semana pasada alcanzamos el valor más alto de nuestra acción desde que @YPFoficial cotiza en bolsa. Nuestro foco está en hacer las cosas bien: ejecutar con eficiencia, invertir a largo plazo y generar resultados concretos. El valor de la acción no es el objetivo en sí mismo, sino la consecuencia del trabajo sostenido”, escribió.