Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto habría que pagar por mes si pedís $60 millones en marzo

Sin embargo, hacia finales de 2025 comenzó a observarse un cambio de tendencia. Distintas entidades financieras, entre ellas el Banco Nación, retomaron líneas de crédito hipotecario con nuevas condiciones, lo que despertó nuevamente el interés de miles de personas que buscan financiar su vivienda.

La posibilidad de acceder a un préstamo a largo plazo para comprar, construir o refaccionar una casa vuelve a posicionarse como una alternativa concreta para muchos hogares, especialmente en un contexto en el que ahorrar el valor total de una propiedad resulta extremadamente difícil.

La digitalización de los créditos: uno de los cambios más importantes

Uno de los anuncios más destacados del Banco Nación para este año tiene que ver con la digitalización del proceso de solicitud del crédito hipotecario.

El banco decidió avanzar con un sistema más ágil que permita iniciar gran parte del trámite de manera online. La idea es simplificar los pasos burocráticos que históricamente complicaron el acceso a este tipo de financiamiento.

Entre los objetivos de esta transformación se destacan:

Reducir los tiempos de aprobación

Facilitar la carga de documentación

Permitir el seguimiento del trámite de manera digital

Simplificar el contacto entre el banco y los solicitantes

Según explicaron desde la entidad, la modernización del sistema busca ampliar el acceso al crédito, especialmente para personas que antes desistían del proceso debido a su complejidad administrativa.

Características principales del crédito hipotecario

Las líneas hipotecarias del Banco Nación mantienen una estructura similar a la que se utilizó en los últimos años. Uno de los elementos centrales del sistema es que los préstamos están denominados en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo).

Esto significa que el capital adeudado se actualiza en función de la inflación, tomando como referencia el índice de precios al consumidor.

Entre las características principales del crédito se destacan las siguientes:

El préstamo se otorga en UVA , por lo que el capital se ajusta según la inflación.

El valor de la UVA se actualiza diariamente de acuerdo con la información publicada por el Banco Central.

Las cuotas se pagan de forma mensual .

El esquema de amortización utilizado es el sistema francés , en el cual las cuotas iniciales son más bajas y luego el peso del capital aumenta con el tiempo.

El monto máximo del crédito ronda los $390 millones , dependiendo del perfil del solicitante.

El financiamiento puede cubrir hasta el 75% del valor de la propiedad.

Esto implica que el comprador debe contar con un ahorro previo para cubrir el porcentaje restante del valor del inmueble, además de afrontar gastos asociados como escrituración y costos administrativos.

Qué ingresos se necesitan para solicitar el crédito

Además de los aspectos técnicos del préstamo, los bancos analizan la situación económica del solicitante antes de aprobar la financiación.

Entre los requisitos más relevantes se encuentran:

Ingresos mínimos

El nivel de ingresos requerido depende directamente del monto solicitado. Los bancos establecen un límite para que la cuota no supere entre el 30% y el 35% de los ingresos mensuales del solicitante.

Esto significa que cuanto mayor sea el crédito solicitado, mayor deberá ser el ingreso comprobable.

Antigüedad laboral

La estabilidad en el empleo es otro factor clave. Las entidades financieras buscan asegurarse de que el solicitante tenga ingresos estables que permitan sostener el pago durante muchos años.

Historial crediticio

El comportamiento financiero previo es determinante. Los bancos revisan el historial del solicitante para evaluar cómo ha manejado créditos anteriores, tarjetas o préstamos personales.

Ahorro previo

Como el banco no financia el valor total de la vivienda, se requiere contar con capital propio para cubrir el porcentaje restante.

El rol del scoring bancario

Uno de los factores que más impacto tuvo en el acceso al crédito hipotecario durante 2025 fue el scoring bancario, es decir, el puntaje que utilizan las entidades para evaluar el perfil crediticio de una persona.

Este indicador resume distintos aspectos financieros, como:

historial de pagos

nivel de endeudamiento

uso de tarjetas de crédito

comportamiento financiero general

Durante los meses de mayor inestabilidad económica, muchas entidades financieras elevaron el puntaje mínimo requerido, lo que dejó fuera del sistema a numerosos potenciales solicitantes.

En algunos casos, el puntaje necesario llegó a superar los 900 puntos, cuando anteriormente se manejaban valores entre 400 y 700 puntos.

De acuerdo con lo anunciado por el Banco Nación, la intención para 2026 es normalizar gradualmente estos requisitos, aunque todavía no existe una fecha concreta para que ese cambio se aplique plenamente.

Cómo mejorar el scoring para acceder a un crédito

Para quienes desean solicitar un préstamo hipotecario en el futuro, mantener un buen perfil crediticio resulta fundamental.

Algunas prácticas que ayudan a mejorar el scoring incluyen:

Pagar siempre las deudas en término

Mantener un historial crediticio sin atrasos

Utilizar tarjetas de crédito de forma responsable

Tener experiencia previa con préstamos

Evitar niveles de endeudamiento demasiado altos

Los especialistas financieros recomiendan cuidar el historial crediticio durante varios meses o incluso años antes de solicitar un crédito hipotecario, ya que este factor puede ser determinante en la aprobación.

Cuánto se pagaría por un crédito de $60 millones

Si bien calcular el costo total de un crédito hipotecario a largo plazo resulta complicado debido a la actualización por UVA, sí es posible estimar el valor de la cuota inicial.

Tomando como referencia las condiciones actuales del Banco Nación, un préstamo de $60.000.000 a 30 años tendría una cuota inicial cercana a los $359.730.

Este valor corresponde únicamente al comienzo del crédito. A lo largo del tiempo, la cuota se irá ajustando según la evolución de la inflación, dado que el sistema UVA actualiza el capital.

Por esa razón, quienes evalúan solicitar este tipo de préstamos deben considerar no solo el valor inicial, sino también la capacidad de afrontar eventuales aumentos en el futuro.

Un mercado que comienza a reactivarse

A pesar de las dificultades que todavía existen, el crédito hipotecario empieza lentamente a recuperar protagonismo dentro del sistema financiero argentino.

La digitalización del proceso, la posible flexibilización del scoring y la mayor disponibilidad de líneas de financiamiento generan expectativas entre quienes buscan acceder a su primera vivienda.

Sin embargo, los especialistas señalan que la evolución de estos créditos dependerá en gran medida de la estabilidad económica y del comportamiento de la inflación, factores que influyen directamente en el funcionamiento del sistema UVA.

Mientras tanto, miles de personas continúan analizando sus posibilidades, realizando simulaciones y evaluando si este puede ser el momento adecuado para dar el paso hacia la casa propia.