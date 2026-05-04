El Gobierno fijó nuevos precios de la luz y bonificó el consumo eléctrico y de gas para un sector

De cuánto es el aumento en la luz

En lo que respecta a los valores del Costo Propio de Distribución (CPD) para ambas distribuidoras, se aplicaron los aumentos de 4,1% para la empresa distribuidora del norte y 3,91% para el sur, respecto a abril.

Según lo dispuesto por el organismo:

Edenor aplicará una suba del 4,1%

Edesur tendrá un incremento del 3,91%

Estos ajustes impactan en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que pasará a:

$63.237 para Edenor

para Edenor $58.087 para Edesur

El aumento alcanza tanto a usuarios con subsidios como a quienes no reciben asistencia estatal, además de incluir a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.

Cómo impacta en la factura

La medida que impacta en los costos y luego se trasladará a las tarifas finales, establece el ajuste tanto para hogares residenciales sin subsidios como en aquellos que aún reciben asistencia estatal. El nuevo régimen tarifario también abarca a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, en un contexto regulatorio marcado por la continuidad de la emergencia energética y la política de segmentación de subsidios.

Las resoluciones también contemplan la actualización de componentes mayoristas como:

Precio Estabilizado de la Energía (PEE)

Precio de Referencia de la Potencia (POTREF)

Servicios adicionales (PES)

A esto se suma la actualización del recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), que se fijó en $2.280 por MWh.

Si bien el incremento se aplica sobre los costos del sistema, termina trasladándose a las tarifas finales que pagan los usuarios.

Subsidios: cómo quedan en mayo

Para amortiguar el impacto, el Gobierno mantendrá durante el período mayo-julio una bonificación adicional del 10,67% para usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El objetivo es sostener una transición gradual en la reducción de subsidios, evitando aumentos bruscos en las facturas.

También hay cambios en el gas

En paralelo, el Ejecutivo dispuso una bonificación extraordinaria del 25% para usuarios de gas incluidos en el SEF durante mayo.

A través de la Resolución 111/2026, también publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía dispuso una modificación en el esquema de bonificaciones aplicable a los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La medida alcanza a:

Usuarios residenciales vulnerables

Clubes de barrio y entidades de bien público

Organizaciones sin fines de lucro

La medida, que se aplicará exclusivamente durante mayo, responde a la necesidad de amortiguar el impacto de los incrementos en el costo de abastecimiento del gas, consecuencia directa de los movimientos registrados en los mercados globales de hidrocarburos.

El beneficio se aplicará sobre el consumo total del mes y se suma a los descuentos ya vigentes.

La implementación quedó a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que deberá reflejar los cambios en los cuadros tarifarios.