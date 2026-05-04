El Gobierno fijó nuevos precios de la luz y bonificó el consumo eléctrico y de gas para un sector

Desde el mes de mayo, los usuarios de Edenor y Edesur comenzarán a sentir el impacto de un nuevo aumento en las tarifas de electricidad, tras la aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
El ENRE autorizó nuevos cuadros tarifarios desde mayo con subas en el costo de distribución. También habrá bonificaciones para sectores vulnerables en luz y gas.
El Gobierno aprobó las nuevas subas en las boletas de luz y bonificó el consumo de gas
Desde el mes de mayo, los usuarios de Edenor y Edesur comenzarán a sentir el impacto de un nuevo aumento en las tarifas de electricidad, tras la aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La actualización se formalizó mediante las resoluciones 243/2026 y 244/2026, que establecen nuevos valores para el Costo Propio de Distribución (CPD) y otros componentes clave del esquema tarifario.
“La aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES)”, confirmaron las resoluciones.
En lo que respecta a los valores del Costo Propio de Distribución (CPD) para ambas distribuidoras, se aplicaron los aumentos de 4,1% para la empresa distribuidora del norte y 3,91% para el sur, respecto a abril.
Según lo dispuesto por el organismo:
Estos ajustes impactan en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que pasará a:
El aumento alcanza tanto a usuarios con subsidios como a quienes no reciben asistencia estatal, además de incluir a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.
La medida que impacta en los costos y luego se trasladará a las tarifas finales, establece el ajuste tanto para hogares residenciales sin subsidios como en aquellos que aún reciben asistencia estatal. El nuevo régimen tarifario también abarca a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, en un contexto regulatorio marcado por la continuidad de la emergencia energética y la política de segmentación de subsidios.
Las resoluciones también contemplan la actualización de componentes mayoristas como:
A esto se suma la actualización del recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), que se fijó en $2.280 por MWh.
Si bien el incremento se aplica sobre los costos del sistema, termina trasladándose a las tarifas finales que pagan los usuarios.
Para amortiguar el impacto, el Gobierno mantendrá durante el período mayo-julio una bonificación adicional del 10,67% para usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El objetivo es sostener una transición gradual en la reducción de subsidios, evitando aumentos bruscos en las facturas.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso una bonificación extraordinaria del 25% para usuarios de gas incluidos en el SEF durante mayo.
A través de la Resolución 111/2026, también publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía dispuso una modificación en el esquema de bonificaciones aplicable a los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
La medida alcanza a:
La medida, que se aplicará exclusivamente durante mayo, responde a la necesidad de amortiguar el impacto de los incrementos en el costo de abastecimiento del gas, consecuencia directa de los movimientos registrados en los mercados globales de hidrocarburos.
El beneficio se aplicará sobre el consumo total del mes y se suma a los descuentos ya vigentes.
La implementación quedó a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que deberá reflejar los cambios en los cuadros tarifarios.