Diálogos con "José Tasa": FMI, YPF y la guerra con el campo por las retenciones

Bastera y los integrantes de la Mesa de Enlace del campo

El desenlace para la renegociación de la deuda de YPF, la suerte de GameStop y Robin Hood en los mercados de Nueva York y el devenir errante de los papeles argentinos fueron los temas salientes de una nueva conversación con el experto financiero que utiliza el seudónimo de José Tasa.

Del FMI ya no hace falta hablar: se viene confirmando su anticipo de que no habrá acuerdo rápido. Martín Guzmán viajará a Washington a fin de mes, dependiendo de una entrevista que se está gestionando con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano. Puede haber una desilusión oficial con la actitud que vaya a adoptar el gobierno de Biden sobre Argentina y la negociación con el FMI. Ya retornado de Miami, desde un country en el conurbano, el financista da su visión también de lo que puede pasar con las retenciones al agro.

Periodista: Finalmente las acciones norteamericanas siguen hacia arriba. Ni siquiera la batalla por GameStop frena a la Bolsa.

José Tasa: Es que todo pasa por el paquete de ayuda a la economía que acaba de aprobar el Senado, desempatando la votación la vice, Kamala Harris. La semana clausuró con alzas de casi 5%, el doble o triple de lo que dejan los bonos de grandes empresas en un año en Estados Unidos. El debate ahora va a pasar por el recalentamiento de la economía norteamericana. Un cálculo interesante lo hizo el economista Olivier Blanchard en su cuenta de Twitter. Es claro que antes de que ese paquete de ayuda se quede corto es preferible que genere un recalentamiento.

Es por un total de 1,9 billones de dólares lo que representa un 10% del PBI de EE.UU. ¿Fuerte no? Blanchard irónicamente dice que el tamaño importa. Estimando multiplicadores del gasto llega a que el incremento de la demanda puede llevar a un nivel de producción 14% por encima del potencial. Ello llevaría al desempleo a cerca de 0%. Asegura que la economía norteamericana no estaría sobrecalentada; directamente estaría ardiendo. Y ello llevaría a una inflación mucho más elevada del 2,5% estimada y una suba fuerte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Algo ya se está viendo dado que la tasa de 10 y 30 años en EE.UU. viene marcando una clara tendencia al alza. Si usted está posicionado en acciones norteamericanas, le recomendaría que empiece a mirar la tasa de 10 años más frecuentemente.

Periodista: ¿Y cómo termina GameStop?

José Tasa: Va bajando la espuma. La acción perdió 80% en la semana. Era previsible aunque clavó alza de 19% el viernes. En algún momento, la cotización reflejará el valor de la empresa, más allá de la pelea entre ahorristas pequeños y los hedge funds. La que también está luchando por sobrevivir es la “app” para invertir en la bolsa norteamericana, que es furor entre los “millenials” dado que llevó las comisiones a casi 0%.

En junio la empresa ya había estado en problemas dado que un joven de 20 años, cliente de Robin Hood, se suicidó tras perder gran parte de sus activos en la bolsa. Ahora tuvo apremios financieros porque las agencias de clearing le pidieron más aportes de capital y se endeudó con bancos e inversores. Todo indica que si Robin Hood supera esta crisis, sale a cotizar en Nueva York este año. Pero sus clientes siguen heridos porque en un momento estuvieron prohibidos para operar GameStop.

Periodista: Viniendo a temas más domésticos, ¿Cómo termina lo de YPF?

José Tasa: Más allá de que en las próximas horas se informe, o no, una adhesión insuficiente a la oferta de reestructuración, creo que el Gobierno no será tan irracional de hacer un default por poco más de 400 millones de dólares en juego. Se repetirá lo sucedido a nivel nacional con Guzmán: se hablará de la épica del no pago, pero finalmente cederán dado que un default es mucho más costoso para la empresa que para acreedores. Se le corta el crédito inmediatamente a YPF, en el exterior y en la Argentina. Yo apostaría a un acuerdo sobre la fecha límite pero a decir verdad, nunca se sabe. La irracionalidad no tiene límites.

Periodista: ¿Subirán las retenciones al campo?

José Tasa: Tampoco creo que sean tan irracionales como con lo de YPF. La reacción del campo sería fuerte y en el Gobierno lo saben. Es obvio que la inflación en alimentos no es culpa de los productores agropecuarios. Pero lamentablemente es la visión de Cristina Kirchner, alimentada por Axel Kicillof. Basta ver que no sólo los alimentos suben, también la ropa, ahora la nafta y todo aquello que no está regulado.

Esta semana Martín Guzmán deberá digerir otro dato alto de inflación seguramente, cuando el INDEC informe lo sucedido en enero. Ahora bien, en el equipo económico festejan que la paritaria de bancarios se cerró en el 29% pero el gremio es astuto: revisará pasado mediados de año lo sucedido con la inflación. Para agosto quizás ya la inflación se haya deglutido ese 29% acordado seguramente y haya un ajuste para lo que resta del año, justo en la previa electoral. Ahora no todos los trabajadores tienen la suerte de los bancarios en Argentina. Habría otra caída del salario real en 2021. Veremos.

Periodista: ¿Y los papeles argentinos?