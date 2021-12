Diálogos con José Tasa: ¿la caída del Presupuesto puede condicionar el acuerdo con el FMI?

José Tasa: Se equivocaron muchos medios el fin de semana. No tiene efecto en la negociación con el FMI el rechazo del Presupuesto 2022. Para todos nosotros se trató de un dibujo con inflación proyectada de 33% y también lo era para el staff del Fondo. Si lo hubieran aprobado, nada mejoraba en la negociación con el FMI. Lo iban a considerar poco realista también. La responsabilidad en definitiva es de Martín Guzmán que preparó ese proyecto. En cualquier país, el rechazo de Diputados a la iniciativa le cuesta el puesto al ministro de Economía. Es muy grave. Pero acá entra a tallar la política oficial y se responsabiliza a la oposición. Era imposible, tras los resultados de las legislativas de octubre, que Juntos por el Cambio avalara al gobierno en ese Presupuesto. Había mucha presión en contra. Creo que Guzmán utiliza la crítica a la oposición como mecanismo de supervivencia. Recordemos que en 2020 contempló una inflación de 29% para este año y termina en 50%...

Periodista: ¿Pero cómo afectará a los mercados?

José Tasa: No demasiado. Le vengo anticipando hace bastante tiempo que hay una altísima chance, para mi del 90%, que Argentina no pague en marzo un vencimiento de deuda con el FMI. El riesgo país ya está en 1.700 puntos. Por ahí algunos se ilusionaron con la misión de Economía y del BCRA que estuvo hace dos semanas en Washington con el staff del FMI y ahora salen a vender. Pero no veo grandes cambios. La brecha cambiaria también estará un poco más arriba del 100%. Estamos en una parte del año en la que aumenta la demanda de pesos por pagos de medio aguinaldo y de impuestos de las empresas entonces hay menor presión sobre el dólar en todas las vertientes. Esto se da vuelta en la tercera semana de enero. Veremos.

Periodista: ¿Cómo sigue la negociación con el FMI?

José Tasa: No sé que hará Guzmán ahora. Tratará de que el FMI envíe una misión al país en enero pero dudo que se lo aprueben si no hay un plan con aval político aprobado. Quizás viaje el propio ministro a Washington en enero. O quizás directamente se jueguen a aprobar antes el Plan Plurianual en el Congreso en enero. Veremos. La tienen muy difícil en el “albertismo”. El kirchnerismo es más propenso a entrar en default con el FMI.

Periodista: Es grave.

José Tasa: Pero el mercado ya lo comenzó a descontar y más allá del incumplimiento se seguirá negociando. No es que romperán las negociaciones. El problema lo tendrá el BCRA que tendrá fuerte presión cambiaria y dudo que pueda mantener el tipo de cambio mucho tiempo más del verano sin acuerdo con el FMI. Las expectativas de devaluación crecen en un contexto de atrasos en los pagos al FMI. Veo más impacto por ese lado. Esta semana, el miércoles, hay que pagar u$s 1.890 millones al FMI. Están los DEG (Derechos Especiales de Giro) que el propio FMI giró a todos los países miembros por la pandemia. En enero hay vencimientos por amortizaciones de títulos de deuda y pago de intereses del FMI. Las reservas hoy son escasas. Imagínese a fin de enero.

Periodista: ¿Cómo ve el contexto internacional?

José Tasa: Muy complicado. Estados Unidos subirá tres veces la tasa en 2022. Y hay que medir el impacto de las últimas medidas en Chile. Tras la victoria del candidato de la izquierda Gabriel Boric, las acciones chilenas caen 9% y sube 3% el dólar. Su discurso apunta contra los fondos de pensiones y quizás su eventual estatización. Hay quienes dicen que como los violinistas, agarra la presidencia con la izquierda pero ejecuta con la derecha. Lo concreto es que hoy su discurso es muy antisistema. Hay que mirar a Chile con detenimiento. Obviamente Boric ya recibió la felicitación del kirchnerismo desde este lado de la cordillera.

Periodista: Recién lo vi cruzarse con Vitalik Buterin, el fundador de la criptomoneda ethereum. ¿A qué vino a la Argentina?

José Tasa: Para que tenga una idea es como que esté en la Argentina Elon Musk. Buterin nació en 1994 y es un genio de la programación. Nació en Rusia y luego su familia emigró a Canadá. Su padre lo introdujo en el bitcoin y él luego lanzó ethereum. Vino a la Argentina simplemente porque nuestro país tiene su moneda degradada y es un campo propicio para que crezcan estas criptomonedas entre los más jóvenes. Acá somos especialistas en movernos fuera del sistema ante la poca confianza que nos genera el peso. Con su visita los fans de ethereum entran en éxtasis por más que los precios hayan perdido 20% en las últimas semanas. El bitcoin por ejemplo parece estabilizarse en torno a los u$s 49 millones y ethereum a los u$s 3.000.