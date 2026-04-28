Por qué Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP y qué puede provocar en el mundo

Según al-Mazrouei, el impacto inmediato en el mercado será limitado debido a estas restricciones en el suministro. Sin embargo, analistas advierten que la salida podría debilitar aún más la capacidad de coordinación del cartel. Datos de la Agencia Internacional de Energía indican que la participación de OPEP+ en la producción mundial ya cayó del 48% en febrero al 44% en marzo, con perspectivas de seguir descendiendo.

En el plano político, la medida también supone un espaldarazo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado reiteradamente a la OPEP por manipular los precios del petróleo. Washington mantiene estrechos vínculos con Abu Dhabi, que en los últimos años ha reforzado su alianza con EE.UU. e Israel tras los acuerdos de normalización de 2020. Los Estados Unidos nunca formaron parte de la OPEP. Estados Unidos es el mayor productor mundial y el que más reservas tiene.

La decisión llega además en un momento de fuerte presión regional, con países del Golfo evaluando una respuesta conjunta ante los ataques con misiles y drones atribuidos a Irán desde el inicio del conflicto a fines de febrero.

Esta salida puede ser compleja porque los Emiratos eran, junto a Arabia Saudita, uno de los pocos miembros con capacidad ociosa relevante para responder a shocks de oferta. Por eso ofrecieron liberar millones de barriles de reserva para que el precio del crudo no sirva como efectos de la guerra.

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