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La guerra y el petróleo

Por qué Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP y qué puede provocar en el mundo

Es uno de los mayores productores de petróleo mundial y deja la organización creada en los años 70 tras una de las crisis más graves del mundo.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Unos de los mayores productores de petróleo del mundo deja la OPEP. (Foto: Gentileza x.com)

Unos de los mayores productores de petróleo del mundo deja la OPEP. (Foto: Gentileza x.com)

Emiratos Árabes Unidos, uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo. Acaba de anunciar que deja la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP). Es un movimiento que sacude al mercado energético global, en medio de la crisis energética desatada por la guerra con Irán. La decisión representa un duro golpe para el cartel petrolero, que históricamente ha buscado mantener una imagen de unidad pese a sus diferencias internas.

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El ministro de Energía emiratí, Suhail Mohamed al-Mazrouei, confirmó que la medida fue adoptada tras una “revisión cuidadosa” de la estrategia energética del país, y aclaró que no fue consultada previamente con otros miembros clave del grupo, como Arabia Saudita.

La salida, que se hará efectiva el 1 de mayo, también implica el abandono del esquema ampliado OPEP+, que incluye a aliados como Rusia. Hasta ahora, los Emiratos eran el cuarto mayor productor del bloque, que en conjunto llegó a controlar cerca de la mitad de la oferta mundial de crudo antes del conflicto.

El anuncio se produce en un contexto de severas dificultades logísticas. Los productores del Golfo enfrentan problemas para exportar petróleo a través del estratégico Estrecho de Ormuz, un paso clave entre Irán y Omán por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global, afectado por amenazas y ataques iraníes a embarcaciones.

Según al-Mazrouei, el impacto inmediato en el mercado será limitado debido a estas restricciones en el suministro. Sin embargo, analistas advierten que la salida podría debilitar aún más la capacidad de coordinación del cartel. Datos de la Agencia Internacional de Energía indican que la participación de OPEP+ en la producción mundial ya cayó del 48% en febrero al 44% en marzo, con perspectivas de seguir descendiendo.

En el plano político, la medida también supone un espaldarazo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado reiteradamente a la OPEP por manipular los precios del petróleo. Washington mantiene estrechos vínculos con Abu Dhabi, que en los últimos años ha reforzado su alianza con EE.UU. e Israel tras los acuerdos de normalización de 2020. Los Estados Unidos nunca formaron parte de la OPEP. Estados Unidos es el mayor productor mundial y el que más reservas tiene.

La decisión llega además en un momento de fuerte presión regional, con países del Golfo evaluando una respuesta conjunta ante los ataques con misiles y drones atribuidos a Irán desde el inicio del conflicto a fines de febrero.

Esta salida puede ser compleja porque los Emiratos eran, junto a Arabia Saudita, uno de los pocos miembros con capacidad ociosa relevante para responder a shocks de oferta. Por eso ofrecieron liberar millones de barriles de reserva para que el precio del crudo no sirva como efectos de la guerra.

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