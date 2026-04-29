Lucas Bertero hizo un fuerte mea culpa y pidió disculpas públicas a Lizy Tagliani: "Conté mi parte"

Lizy Tagliani y Lucas Bertero (1)

Cómo fue el pedido de disculpas de Lucas Bertero a Lizy Tagliani

Ahora, obligado a cumplir con lo dispuesto por la Justicia, se presentó en Intrusos (América TV) para retractarse de manera formal y ante el público. “Me quiero retractar de lo que dije, me equivoqué. Realmente me equivoqué, en el momento no tomé dimensión ”, comenzó diciendo.

Lejos de victimizarse, reconoció que se equivocó: “Todo esto arranca porque en el programa de Ángel se empezó a hablar del tema con Viviana, que le mandó un audio. Me vinieron a buscar, no digo que soy inocente, pero yo conté mi parte sin tener idea”.

“Nunca recordé el tema de la adopción del niño, no lo tenía en mi cabeza. Me vinieron a buscar y conté desde la calentura, porque tuve un vínculo muy lindo con ella que se diluyó cuando me dejó de contactar”, confesó.

Fue entonces cuando lanzó la frase más fuerte de su descargo y dejó en claro el peso de su retractación: “La agravié, la injurié, la calumnié. Es todo lo que dice el acuerdo”.

Bertero también reconoció que no dimensionó la gravedad de lo que estaba diciendo hasta que el tema escaló: “Después, cuando vi que la cosa se desbordó por el tema de los abusos, que no me consta nada y no tengo nada para decir, me di cuenta que me extralimité. Me ganó el show mediático”.

“Yo a Lizy la aprecio, me acompañó en un momento de mi vida cuando me separé, conocía gente gracias a ella. Yo era su chofer y la buscaba ”, recordó la relación que tenían.

Finalmente, cerró con el pedido de disculpas que exigió la resolución judicial, aunque aseguró que le hubiera gustado hacerlo antes: “Hoy vine acá a pedir disculpas honestamente, hubiera querido venir el primer día. Pero tuve que esperar lo que la ley dice. Pido las disculpas que me pide la Justicia. La injurié y la calumnié a Lizy ”.