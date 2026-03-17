El Banco Central alcanzó 50 días consecutivos de compras y ya sumó más de USD 3.400 millones
El Banco Central de la República Argentina incorporó USD 73 millones en la última rueda y acumuló más de USD 3.400 millones en lo que va del año, en un escenario de dólar estable cerca de los $1.400.
El Banco Central de la República Argentina consolidó una racha de 50 jornadas consecutivas con compras de divisas en un escenario de estabilidad cambiaria. En la última rueda, la entidad sumó USD 73 millones y elevó el acumulado de 2026 a más de USD 3.400 millones.
Desde la puesta en marcha de la cuarta etapa del esquema monetario en enero, el Central ya incorporó USD 3.421 millones, lo que representa algo más de un tercio de la meta anual prevista. Las proyecciones oficiales estiman que la acumulación de reservas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones este año, dependiendo de la demanda de pesos y del ingreso de dólares.
Para sostener este proceso, la autoridad monetaria emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía evitó expandir la base monetaria, con el objetivo de no generar presiones sobre la inflación ni sobre el tipo de cambio.
El titular del BCRA, Santiago Bausili, explicó que el ritmo de compras estará condicionado por la demanda de moneda local y el flujo de divisas. Hasta el momento, el nivel de acumulación ya alcanza el 34% del objetivo anual.
En paralelo, el Central estableció un límite diario para la adquisición de dólares equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios y avanzó en acuerdos con empresas para canalizar operaciones fuera del segmento mayorista, con el fin de evitar tensiones sobre la cotización.
Las reservas internacionales se ubicaron en USD 44.788 millones, lo que implicó una caída de USD 67 millones en la jornada. A fines del mes pasado, el stock había alcanzado los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la actual gestión y el mayor en seis años. La dinámica de las reservas está atravesada por pagos de deuda y variaciones en la valuación de activos.
Parte del proceso de acumulación estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para adquirir divisas destinadas a cancelar vencimientos, lo que impactó sobre el resultado final.
El ingreso de dólares que permitió estas intervenciones provino principalmente de la liquidación del sector agroexportador y de emisiones de deuda de empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, estas colocaciones sumaron unos USD 11.000 millones.
La cotización del dólar
En este contexto, el tipo de cambio mostró escasa volatilidad y se mantuvo cerca de los $1.400, un nivel que comienza a consolidarse como referencia en la antesala de la cosecha gruesa. En el mercado mayorista, el dólar cerró estable en $1.396, con un volumen operado de USD 423,4 millones.
Ese valor se mantiene próximo al mínimo del año, registrado el 23 de febrero en $1.370,50. En lo que va de marzo, el tipo de cambio retrocedió un peso y acumula una baja de 59 pesos en 2026, equivalente a una caída de 4,1%.
El esquema de flotación administrada fijó una banda superior en $1.633,99, lo que deja una brecha de $237,99, equivalente al 17% respecto del tipo de cambio oficial. Este margen le permite al Banco Central seguir absorbiendo divisas sin generar presiones adicionales sobre el mercado.