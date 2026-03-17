El Banco Central alcanzó 50 días consecutivos de compras y ya sumó más de USD 3.400 millones

En paralelo, el Central estableció un límite diario para la adquisición de dólares equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios y avanzó en acuerdos con empresas para canalizar operaciones fuera del segmento mayorista, con el fin de evitar tensiones sobre la cotización.

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 44.788 millones, lo que implicó una caída de USD 67 millones en la jornada. A fines del mes pasado, el stock había alcanzado los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la actual gestión y el mayor en seis años. La dinámica de las reservas está atravesada por pagos de deuda y variaciones en la valuación de activos.

Parte del proceso de acumulación estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para adquirir divisas destinadas a cancelar vencimientos, lo que impactó sobre el resultado final.

El ingreso de dólares que permitió estas intervenciones provino principalmente de la liquidación del sector agroexportador y de emisiones de deuda de empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, estas colocaciones sumaron unos USD 11.000 millones.

La cotización del dólar

En este contexto, el tipo de cambio mostró escasa volatilidad y se mantuvo cerca de los $1.400, un nivel que comienza a consolidarse como referencia en la antesala de la cosecha gruesa. En el mercado mayorista, el dólar cerró estable en $1.396, con un volumen operado de USD 423,4 millones.

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Ese valor se mantiene próximo al mínimo del año, registrado el 23 de febrero en $1.370,50. En lo que va de marzo, el tipo de cambio retrocedió un peso y acumula una baja de 59 pesos en 2026, equivalente a una caída de 4,1%.

El esquema de flotación administrada fijó una banda superior en $1.633,99, lo que deja una brecha de $237,99, equivalente al 17% respecto del tipo de cambio oficial. Este margen le permite al Banco Central seguir absorbiendo divisas sin generar presiones adicionales sobre el mercado.