En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Mundial 2026
RESERVAS

El Banco Central ya compró más de USD 3.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 40 millones y profundizó la acumulación de reservas desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y extendió a 43 ruedas su racha en el mercado cambiario.

El Banco Central ya compró más de USD 3.000 millones en 2026

El Banco Central completó este viernes 43 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario y reforzó su posición con una nueva adquisición de divisas. La autoridad monetaria compró USD 40 millones, lo que permitió que el monto acumulado en lo que va del año superara los USD 3.000 millones.

Leé también El Banco Central sumó 40 ruedas compradoras y ya acumuló casi USD 2.800 millones en 2026
el banco central sumo 40 ruedas compradoras y ya acumulo casi usd 2.800 millones en 2026

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el organismo sumó USD 3.003 millones, un volumen que ya equivale a más del 30% del objetivo de compras de divisas fijado para 2026. Solo durante febrero, las adquisiciones alcanzaron USD 1.555 millones.

Para sostener estas intervenciones, el Central amplió la base monetaria mediante emisión directa de pesos, sin realizar previamente operaciones de esterilización. Luego, el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local. En las licitaciones más recientes, el Gobierno decidió mantener estable la cantidad de dinero en circulación con el objetivo de evitar presiones sobre la inflación.

dolar-blue

Las proyecciones oficiales indican que, a lo largo de 2026, la compra neta de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos y del ingreso de dólares a la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que el ritmo de acumulación de reservas estará condicionado por esos dos factores.

El Central también estableció un límite diario para sus intervenciones, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, y habilitó acuerdos directos con empresas e instituciones para concretar operaciones por fuera del mercado mayorista, con el objetivo de moderar la presión sobre el tipo de cambio.

Al cierre del quinto día hábil de marzo, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.004 millones, tras aumentar USD 179 millones en la jornada. Parte de ese incremento respondió al fuerte aumento del precio del oro, cuya onza superó los USD 5.100.

A comienzos de semana, el BCRA había desembolsado USD 1.004 millones para cancelar Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), títulos emitidos para saldar deudas comerciales externas con importadores.

Hacia fines de febrero, las reservas habían alcanzado USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor registro en seis años, cuando el stock superaba los USD 47.400 millones. Sin embargo, los pagos de deuda y la variación en el precio de los activos que integran las reservas, como el oro o distintas monedas, impactaron en el total.

La dinámica de acumulación también se vio influida por pagos de deuda externa del Tesoro, que recurrió al Banco Central para comprar los dólares necesarios para cumplir con sus compromisos.

La mayor parte de las divisas que permitieron estas compras provino de liquidaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda de empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones en obligaciones negociables y bonos provinciales acumulan alrededor de USD 11.000 millones.

El dólar volvió a subir

En paralelo, el dólar mayorista registró su segunda semana consecutiva en alza y alcanzó el valor más alto del último mes, en medio de un contexto de volatilidad financiera internacional.

Con USD 425,3 millones operados en el mercado mayorista, la divisa subió $9 (0,6%) y cerró a $1.416, el precio más elevado desde el 9 de febrero. En la primera semana de marzo acumuló un incremento de $19 (1,4%).

Aun así, en lo que va de 2026, el tipo de cambio mayorista todavía muestra una baja de $39, equivalente a 2,7%.

El Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.617,50, por lo que el dólar oficial permanece $201,50 por debajo de ese límite, una brecha del 14,2% respecto del máximo permitido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Central Mundial 2026 Dólar Reservas
Notas relacionadas
Inflación de febrero: ¿cuál es la expectativa de las consultoras que releva el Banco Central?
El Banco Central fijó la tasa pasiva para actualizar deudas en juicios laborales y habilitó una calculadora online
Sigue la suba del petróleo por la guerra de Medio Oriente: ¿Cómo puede afectar a Argentina?
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar