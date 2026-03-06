El Banco Central ya compró más de USD 3.000 millones en 2026

El Central también estableció un límite diario para sus intervenciones, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, y habilitó acuerdos directos con empresas e instituciones para concretar operaciones por fuera del mercado mayorista, con el objetivo de moderar la presión sobre el tipo de cambio.

Al cierre del quinto día hábil de marzo, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.004 millones, tras aumentar USD 179 millones en la jornada. Parte de ese incremento respondió al fuerte aumento del precio del oro, cuya onza superó los USD 5.100.

A comienzos de semana, el BCRA había desembolsado USD 1.004 millones para cancelar Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), títulos emitidos para saldar deudas comerciales externas con importadores.

Hacia fines de febrero, las reservas habían alcanzado USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor registro en seis años, cuando el stock superaba los USD 47.400 millones. Sin embargo, los pagos de deuda y la variación en el precio de los activos que integran las reservas, como el oro o distintas monedas, impactaron en el total.

La dinámica de acumulación también se vio influida por pagos de deuda externa del Tesoro, que recurrió al Banco Central para comprar los dólares necesarios para cumplir con sus compromisos.

La mayor parte de las divisas que permitieron estas compras provino de liquidaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda de empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones en obligaciones negociables y bonos provinciales acumulan alrededor de USD 11.000 millones.

El dólar volvió a subir

En paralelo, el dólar mayorista registró su segunda semana consecutiva en alza y alcanzó el valor más alto del último mes, en medio de un contexto de volatilidad financiera internacional.

Con USD 425,3 millones operados en el mercado mayorista, la divisa subió $9 (0,6%) y cerró a $1.416, el precio más elevado desde el 9 de febrero. En la primera semana de marzo acumuló un incremento de $19 (1,4%).

Aun así, en lo que va de 2026, el tipo de cambio mayorista todavía muestra una baja de $39, equivalente a 2,7%.

El Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.617,50, por lo que el dólar oficial permanece $201,50 por debajo de ese límite, una brecha del 14,2% respecto del máximo permitido.