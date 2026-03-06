Israel asegura haber destruido el Comando Central de Hezbollah en Líbano
Israel sigue sus propios planes en la guerra de Medio Oriente. Líbano es ahora su objetivo principal. Dice que Hezbollah es el brazo ejecutor de los ataques diseñados por Irán contra territorio israelí. Asegura que con sus misiles destruyó el comando ejecutivo de la organización terrorista.
israel sigue con los bombardeos a Beirut, en El Líbano. (foto: Reuters)
Israel renovó sus ataques con misiles sobre barrios de Beirut, la capital de el Líbano. Más allá del plan con los Estados Unidos sobre Irán, el gobierno de Benjamín Netanyahu está determinado a terminar con las milicias y líderes de Hezbollah. Dice que siguen actuando desde el Líbano, para aliviar la presión del momento que existe sobre Teherán.
Por eso, desde el jueves, los misiles volvieron a caer sobre la zona sur del gran Beirut. Previamente, había difundido un ultimátum para que la población civil dejara esa zona caliente.
En los últimos días, las Fuerzas de Defensa de Israel han avanzado más profundamente en el sur del Líbano. El ejército indicó que asumió “posiciones defensivas avanzadas para establecer una capa adicional de defensa y eliminar las amenazas contra los residentes del norte de Israel”.
Embed
Los acontecimientos se produjeron mientras Israel parecía ampliar su ofensiva hacia los suburbios del sur de Beirut, lanzando una serie de ataques contra el bastión de Hezbollah después de ordenar a todos los residentes del área densamente poblada conocida como Dahiyeh que evacuaran. Antes de la medianoche, las FDI anunciaron que habían iniciado una “ola” de bombardeos aéreos contra infraestructura terrorista de Hezbollah.
Como consecuencia de la lluvia de misiles, el ejército israelí anunció que destruyó el comando central de Hezbollah en El Líbano. Sin embargo, no se informó sobre las bajas que causó tal bombardeo y cuáles líderes de Hezbollan pueden estar entre las víctimas.
Previamente, el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, declaró en un discurso televisado que había ordenado a las fuerzas del ejército avanzar y profundizar la línea de control a lo largo de la frontera, estableciendo posiciones en puntos estratégicos del sur del Líbano. “Estamos atacando con fuerza, tanto en la línea del frente como más profundamente dentro del Líbano”, afirmó el militar.
Embed
Hezbollah, fuertemente financiado y controlado por Teherán, habría reanudado el lanzamiento de cohetes tras más de un año de relativa calma, en respuesta a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán esta semana, que han sumido a la región en una nueva guerra.
Como muestra de que Israel libra su propia guerra - más allá de lo que suceda con Irán - basta repasar lo que acaba de decir el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Antes del ataque de anoche y esta mañana declaró: "Los suburbios del sur de Beirut podrían terminar “como Khan Younis en Gaza”.