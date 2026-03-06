Israel asegura haber destruido el Comando Central de Hezbollah en Líbano

Como consecuencia de la lluvia de misiles, el ejército israelí anunció que destruyó el comando central de Hezbollah en El Líbano. Sin embargo, no se informó sobre las bajas que causó tal bombardeo y cuáles líderes de Hezbollan pueden estar entre las víctimas.

Previamente, el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, declaró en un discurso televisado que había ordenado a las fuerzas del ejército avanzar y profundizar la línea de control a lo largo de la frontera, estableciendo posiciones en puntos estratégicos del sur del Líbano. “Estamos atacando con fuerza, tanto en la línea del frente como más profundamente dentro del Líbano”, afirmó el militar.

Hezbollah, fuertemente financiado y controlado por Teherán, habría reanudado el lanzamiento de cohetes tras más de un año de relativa calma, en respuesta a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán esta semana, que han sumido a la región en una nueva guerra.

ataque sobre beirut Israel dice que destruyó el comando de Hezbollah en la zona sur de Beirut. (Foto: A24.com)

Como muestra de que Israel libra su propia guerra - más allá de lo que suceda con Irán - basta repasar lo que acaba de decir el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Antes del ataque de anoche y esta mañana declaró: "Los suburbios del sur de Beirut podrían terminar “como Khan Younis en Gaza”.