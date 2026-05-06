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La palabra de Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasil: "Esto es..."

A horas de conocerse el fallo definitivo que condena a seis años de prisión a Juan Darthés por abuso sexual, su denunciante Thelma Fardin habló con Pamela David donde expresó cómo vivió este larguísimo proceso. Aquí, su visión sobre la Justicia.

6 may 2026, 10:53
La palabra de Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasil: Esto es...
La palabra de Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasil: Esto es...

La palabra de Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasil: "Esto es..."

Hace apenas unas horas se conoció la noticia de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los recursos de la defensa de Juan Darthés y dejó firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, por hechos ocurridos en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras se encontraban en una gira de Patito Feo.

En este contexto, este miércoles la actriz charló en vivo con Pamela David en Desayuno Americano (América TV), donde expresó sus sensaciones luego de casi una década de lucha judicial en tres países diferentes.

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"Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso", confió de entrada Thelma ya con la tranquilidad de poder dar vuelta la página de una vez por todas.

Al tiempo que fue clara sobre la confianza que tuvo desde un principio sobre el destino judicial de Darthés: "Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir".

"De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante", agregó Fardin al explicar lo que significa para ella que Darthés finalmente purgue su condena. "No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara", sumó si bien dejó en claro que a esta altura ya no le genera nada.

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Qué significó para Thelma Fardin la condena de Juan Darthés tras casi una década de pelea judicial

Asimismo, sobre lo que significó su caso generando un cambio de paradigma donde se empezó a escuchar a la víctima y a tener conciencia real de que la víctima habla cuando puede, Thelma Fardin se mostró orgullosa: "No deja de sorprenderme lo fuerte que ha sido ese cambio de paradigma, tener que ver con ese proceso histórico, donde fue mi denuncia la que quedó protagónica pero en un contexto en el que evidentemente había una necesidad de hablar de esto".

Al tiempo que remarcó: "A mí me toca en términos personales, pero lo más importante sin duda es lo que sucede en un término colectivo. De todas maneras, creo que sí hay algo que deja a la vista mi caso. Y tiene que ver con cómo es recorrer el sistema de administración de justicia, lo complejo que es... La verdad es que el proceso es desgastante y burocrático".

Sobre cómo sobrellevó la situación todos estos años y quiénes la acompañaron en todo el proceso, la actriz remarcó la incondicionalidad de sus amistades y sus seres queridos. "Soy una persona con mucha suerte, de mucho tesón, y la verdad es que estoy rodeada de amigas fantásticas, que estuvieron siempre alrededor mío de diferentes maneras y en diferentes etapa", confió y lo graficó recordando que su mejor amiga se tomó un avión con ella y la acompañó a Nicaragua a denunciar 10 años después de aquel triste episodio de su vida.

Thalma Fardin en Desayuno Americano - captura

Pero claro que también se refirió a la Justicia con una visión crítica en términos temporales. "Está bien, yo obtengo una condena y esto es histórico en términos jurídicos, también el precedente queda asentado en el camino para muchas otras, porque recorrimos tres países, pero la Justicia hasta qué punto es justicia si 9 años de tu vida están atravesados por esto", se preguntó con la serenidad de saber que ya es una etapa completamente terminada.

Por último, ante la consulta de Pamela sobre qué le diría hoy a esa Thelma de 16 años, Fardin fue tajante. "Me parece que lo dije todos estos años... que íbamos a conseguir justicia, y la conseguimos", deslizó al tiempo que concluyó: "Me pasa más que me dan ganas de hablar de la Thelma del futuro y no mirar más para atrás. En esa Thelma de 16 que se atrevió a denunciar veo una piba muy joven, y la que soy hoy mira para adelante con todo lo que viene".

     

 

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