La palabra de Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasil: "Esto es..."

"De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante", agregó Fardin al explicar lo que significa para ella que Darthés finalmente purgue su condena. "No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara", sumó si bien dejó en claro que a esta altura ya no le genera nada.

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Qué significó para Thelma Fardin la condena de Juan Darthés tras casi una década de pelea judicial

Asimismo, sobre lo que significó su caso generando un cambio de paradigma donde se empezó a escuchar a la víctima y a tener conciencia real de que la víctima habla cuando puede, Thelma Fardin se mostró orgullosa: "No deja de sorprenderme lo fuerte que ha sido ese cambio de paradigma, tener que ver con ese proceso histórico, donde fue mi denuncia la que quedó protagónica pero en un contexto en el que evidentemente había una necesidad de hablar de esto".

Al tiempo que remarcó: "A mí me toca en términos personales, pero lo más importante sin duda es lo que sucede en un término colectivo. De todas maneras, creo que sí hay algo que deja a la vista mi caso. Y tiene que ver con cómo es recorrer el sistema de administración de justicia, lo complejo que es... La verdad es que el proceso es desgastante y burocrático".

Sobre cómo sobrellevó la situación todos estos años y quiénes la acompañaron en todo el proceso, la actriz remarcó la incondicionalidad de sus amistades y sus seres queridos. "Soy una persona con mucha suerte, de mucho tesón, y la verdad es que estoy rodeada de amigas fantásticas, que estuvieron siempre alrededor mío de diferentes maneras y en diferentes etapa", confió y lo graficó recordando que su mejor amiga se tomó un avión con ella y la acompañó a Nicaragua a denunciar 10 años después de aquel triste episodio de su vida.

Thalma Fardin en Desayuno Americano - captura

Pero claro que también se refirió a la Justicia con una visión crítica en términos temporales. "Está bien, yo obtengo una condena y esto es histórico en términos jurídicos, también el precedente queda asentado en el camino para muchas otras, porque recorrimos tres países, pero la Justicia hasta qué punto es justicia si 9 años de tu vida están atravesados por esto", se preguntó con la serenidad de saber que ya es una etapa completamente terminada.

Por último, ante la consulta de Pamela sobre qué le diría hoy a esa Thelma de 16 años, Fardin fue tajante. "Me parece que lo dije todos estos años... que íbamos a conseguir justicia, y la conseguimos", deslizó al tiempo que concluyó: "Me pasa más que me dan ganas de hablar de la Thelma del futuro y no mirar más para atrás. En esa Thelma de 16 que se atrevió a denunciar veo una piba muy joven, y la que soy hoy mira para adelante con todo lo que viene".