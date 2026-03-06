El Banco Central fijó la tasa pasiva para actualizar deudas en juicios laborales y habilitó una calculadora online

De acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria, la base histórica de esta serie comienza el 3 de junio de 1993 y se actualiza diariamente. El objetivo es que los cálculos judiciales se realicen con un indicador uniforme y vigente en cada momento.

Con esta referencia, los tribunales y las partes involucradas en procesos laborales podrán determinar la actualización de los montos adeudados utilizando una metodología común.

Calculadora online para estimar intereses

Además de publicar la serie estadística, el BCRA habilitó una calculadora de intereses para juicios laborales. La herramienta permite estimar la actualización de un monto de manera automática.

Para utilizarla, el usuario debe ingresar dos datos básicos:

el monto inicial del reclamo y el período de tiempo a considerar.

A partir de esa información, el sistema calcula el monto actualizado aplicando la tasa pasiva publicada por el organismo.

La herramienta también muestra otras referencias previstas en la legislación vigente. Entre ellas figura el cálculo CER + 3% anual, que surge de aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa efectiva anual del 3%.

Asimismo, se informa el equivalente al 67% de CER + 3%, en línea con los incisos b y c del artículo 55 de la normativa, que establecen el techo y el piso para la determinación de intereses en juicios laborales.

Desde el BCRA indicaron que la serie completa, la resolución del Directorio y el anexo metodológico pueden consultarse a través de los canales institucionales del organismo.

Según la entidad, la publicación de estos datos y la creación de la calculadora buscan aportar mayor previsibilidad, transparencia y homogeneidad a las liquidaciones judiciales vinculadas a conflictos laborales.