El Banco Central sigue cediendo reservas: ¿cómo influye en la tensión cambiaria?

El Banco Central tuvo que sacrificar otros US$ 40 millones este miércoles para evitar un mayor salto del dólar y atender la demanda de importaciones de energía que no da respiro. Así, el nivel de reservas continuó reduciéndose por debajo de los US$ 40 mil millones, especialistas advierten que están en niveles “críticos” y que las señales que busca dar el Gobierno para reducir la presión cambiaria son “parches” que no tratan la cuestión de fondo.