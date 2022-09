El FMI aprobó la revisión, pero Argentina incumplió la meta de reservas: ¿cuántos dólares faltaron?

Argentina pasó la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por las metas del segundo trimestre pero uno de los objetivos no lo cumplió del todo: el de las reservas. Se trata de uno de los fines más importantes del entendimiento, junto con déficit fiscal y emisión para la asistencia al Tesoro pero aún no está definido si el Ministerio de Economía pedirá un waiver, es decir exención.