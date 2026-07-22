El Banco Central compró USD 25 millones, las reservas superaron los USD 49.000 millones y extendió su racha positiva

En julio, en cambio, el ritmo de adquisición volvió a acelerarse. Hasta el momento, el Banco Central ya compró USD 1.546 millones, una cifra que supera el total acumulado durante junio.

En paralelo, las reservas internacionales finalizaron la jornada en USD 49.063 millones, luego de aumentar USD 117 millones respecto del cierre anterior. De esta manera, recuperaron los niveles de comienzos de mes, previos al pago de un vencimiento de deuda por USD 4.300 millones.

Para sostener el proceso de acumulación de reservas, el Banco Central incrementó la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria y contribuir a la desaceleración de la inflación.

El dólar mayorista volvió a subir y el blue alcanzó un nuevo máximo nominal

En una jornada en la que el volumen operado en el mercado de contado cayó hasta USD 389,7 millones, casi la mitad de lo negociado el martes, el dólar mayorista avanzó $5,50 (0,4%) y cerró en $1.483, su valor más alto desde el 8 de julio.

Con esta cotización, el tipo de cambio permaneció 350,77 pesos, o un 23,7%, por debajo del techo del esquema de flotación administrada, fijado por el Banco Central en $1.833,77.

El dólar subió 5 pesos en el mercado de cambios de este miércoles. (Foto: archivo).

En el segmento minorista, el dólar oficial aumentó $5 y terminó la rueda en $1.505 para la venta en el Banco Nación. El promedio de las entidades financieras fue de $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

Por su parte, el dólar blue subió $10 y alcanzó los $1.555 para la venta, un nuevo máximo nominal que superó el registro de $1.550 alcanzado el 22 de octubre del año pasado.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio informal acumula una suba de $25, equivalente al 1,6%, un incremento que se mantiene por debajo de la inflación acumulada del período, cercana al 18%.

En ese mercado, las cuevas y agencias de cambio pagaban $1.535 por dólar, es decir, $85 más que los bancos, que compraban la divisa a $1.450, una diferencia que sigue incentivando la venta de dólares en el circuito informal.