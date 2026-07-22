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El Banco Central compró USD 25 millones, las reservas superaron los USD 49.000 millones y extendió su racha positiva

El Banco Central acumuló 132 ruedas consecutivas con saldo comprador y ya incorporó USD 12.711 millones en lo que va del año.

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El Banco Central alcanzó las 132 ruedas consecutivas comprando dólares. (Foto: archivo).

El Banco Central alcanzó las 132 ruedas consecutivas comprando dólares. (Foto: archivo).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar la jornada con saldo positivo en el mercado cambiario y acumuló 132 ruedas consecutivas de compras, tras adquirir USD 25 millones este miércoles. Con este resultado, la autoridad monetaria ya incorporó USD 12.711 millones a sus reservas en lo que va de 2026.

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Cómo reservar en WhatsApp tu nombre de usuario y así evitar que otros lo haga antes. (Foto: ChatGPT)

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario, en enero, el organismo alcanzó el rango de acumulación de reservas previsto por el equipo económico para este año, que había fijado una meta de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones.

En los primeros siete meses de 2026, las compras del BCRA fueron impulsadas por la liquidación de divisas del complejo agroexportador, el sector energético y la minería, además del ingreso de dólares por emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales.

Durante junio, la autoridad monetaria moderó su nivel de intervención para reducir la presión sobre el tipo de cambio. Ese mes, las compras totalizaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones registrados en mayo y solo por encima del resultado de enero, el menor del año.

En julio, en cambio, el ritmo de adquisición volvió a acelerarse. Hasta el momento, el Banco Central ya compró USD 1.546 millones, una cifra que supera el total acumulado durante junio.

En paralelo, las reservas internacionales finalizaron la jornada en USD 49.063 millones, luego de aumentar USD 117 millones respecto del cierre anterior. De esta manera, recuperaron los niveles de comienzos de mes, previos al pago de un vencimiento de deuda por USD 4.300 millones.

Para sostener el proceso de acumulación de reservas, el Banco Central incrementó la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria y contribuir a la desaceleración de la inflación.

El dólar mayorista volvió a subir y el blue alcanzó un nuevo máximo nominal

En una jornada en la que el volumen operado en el mercado de contado cayó hasta USD 389,7 millones, casi la mitad de lo negociado el martes, el dólar mayorista avanzó $5,50 (0,4%) y cerró en $1.483, su valor más alto desde el 8 de julio.

Con esta cotización, el tipo de cambio permaneció 350,77 pesos, o un 23,7%, por debajo del techo del esquema de flotación administrada, fijado por el Banco Central en $1.833,77.

El d&oacute;lar subi&oacute; 5 pesos en el mercado de cambios de este mi&eacute;rcoles. (Foto: archivo).

El dólar subió 5 pesos en el mercado de cambios de este miércoles. (Foto: archivo).

En el segmento minorista, el dólar oficial aumentó $5 y terminó la rueda en $1.505 para la venta en el Banco Nación. El promedio de las entidades financieras fue de $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

Por su parte, el dólar blue subió $10 y alcanzó los $1.555 para la venta, un nuevo máximo nominal que superó el registro de $1.550 alcanzado el 22 de octubre del año pasado.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio informal acumula una suba de $25, equivalente al 1,6%, un incremento que se mantiene por debajo de la inflación acumulada del período, cercana al 18%.

En ese mercado, las cuevas y agencias de cambio pagaban $1.535 por dólar, es decir, $85 más que los bancos, que compraban la divisa a $1.450, una diferencia que sigue incentivando la venta de dólares en el circuito informal.

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