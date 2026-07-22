La actividad económica creció 0,2% en mayo y acumuló una suba de 1,7% en lo que va del año

También mostraron resultados positivos Construcción (1,9%), Intermediación financiera (1,5%), Servicios sociales y de salud (0,8%), Transporte y comunicaciones (0,6%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%).
Los sectores que crecieron en mayo
Según el informe del INDEC, los sectores que registraron variaciones positivas fueron:
- Explotación de minas y canteras: 15,7%
- Electricidad, gas y agua: 8,0%
- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%
- Construcción: 1,9%
- Intermediación financiera: 1,5%
- Servicios sociales y de salud: 0,8%
- Transporte y comunicaciones: 0,6%
- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%
Los sectores que registraron caídas
En contraste, siete actividades mostraron retrocesos en la comparación interanual.
La mayor caída se observó en Pesca, con una baja de 29,3%. Le siguieron Industria manufacturera, que retrocedió 5,6%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una disminución de 4,3%.
También registraron resultados negativos Hoteles y restaurantes (-1,8%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,4%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-1,3%) y Enseñanza (-0,1%).
La reacción del ministro de Economía
Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del indicador tendencia-ciclo. "La economía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses del año en relación a igual período de 2025.", afirmó a través de su cuenta de X.
En ese marco, expresó que "el indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011".