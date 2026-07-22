En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Actividad económica
INDEC
INDEC

La actividad económica creció 0,2% en mayo y acumuló una suba de 1,7% en lo que va del año

El EMAE publicado por el Indec mostró una mejora interanual en mayo, aunque registró una caída de 0,5% frente a abril en la medición desestacionalizada. Minería, energía y agro lideraron los avances.

Banner Seguinos en google DESK
La actividad económica creció 0

La actividad económica creció 0,2% en mayo interanual. Minería, energía y agro lideraron los avances. (Foto: archivo)

La actividad económica registró un crecimiento interanual de 0,2% en mayo y acumuló una expansión de 1,7% durante los primeros cinco meses de 2026, según detalló el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Leé también La actividad económica cayó en febrero: cuáles fueron los sectores que más y menos crecieron
El EMAE registró una baja en febrero y confirmó la desaceleración anticipada por Luis Caputo. (Foto: archivo).

Sin embargo, en la comparación contra abril y de acuerdo con la serie desestacionalizada, el indicador mostró una baja de 0,5%. En el mes previo, la caída había sido de 1,5%.

De los 15 sectores relevados por el organismo, ocho registraron mejoras respecto de mayo de 2025. Los mayores avances correspondieron a Explotación de minas y canteras, con una suba de 15,7%, y Electricidad, gas y agua, que creció 8%.

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura avanzó 4,6% y fue el sector con mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del EMAE. En segundo lugar se ubicó Explotación de minas y canteras.

También mostraron resultados positivos Construcción (1,9%), Intermediación financiera (1,5%), Servicios sociales y de salud (0,8%), Transporte y comunicaciones (0,6%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%).

Los sectores que crecieron en mayo

Según el informe del INDEC, los sectores que registraron variaciones positivas fueron:

  • Explotación de minas y canteras: 15,7%
  • Electricidad, gas y agua: 8,0%
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%
  • Construcción: 1,9%
  • Intermediación financiera: 1,5%
  • Servicios sociales y de salud: 0,8%
  • Transporte y comunicaciones: 0,6%
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%

Los sectores que registraron caídas

En contraste, siete actividades mostraron retrocesos en la comparación interanual.

La mayor caída se observó en Pesca, con una baja de 29,3%. Le siguieron Industria manufacturera, que retrocedió 5,6%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una disminución de 4,3%.

También registraron resultados negativos Hoteles y restaurantes (-1,8%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,4%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-1,3%) y Enseñanza (-0,1%).

La reacción del ministro de Economía

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del indicador tendencia-ciclo. "La economía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses del año en relación a igual período de 2025.", afirmó a través de su cuenta de X.

En ese marco, expresó que "el indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Actividad económica INDEC
Notas relacionadas
La actividad económica repuntó en marzo con una suba interanual de 5,5%, impulsada por el agro y la industria
La actividad económica cayó 1,5% en abril, aunque registró una mejora frente al mismo mes del año pasado
El Banco Central compró USD 25 millones, las reservas superaron los USD 49.000 millones y extendió su racha positiva
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar