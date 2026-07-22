La actividad económica creció 0,2% en mayo y acumuló una suba de 1,7% en lo que va del año

También mostraron resultados positivos Construcción (1,9%), Intermediación financiera (1,5%), Servicios sociales y de salud (0,8%), Transporte y comunicaciones (0,6%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%).

Los sectores que crecieron en mayo

Según el informe del INDEC, los sectores que registraron variaciones positivas fueron:

Explotación de minas y canteras: 15,7%

Electricidad, gas y agua: 8,0%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%

Construcción: 1,9%

Intermediación financiera: 1,5%

Servicios sociales y de salud: 0,8%

Transporte y comunicaciones: 0,6%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%

Los sectores que registraron caídas

En contraste, siete actividades mostraron retrocesos en la comparación interanual.

La mayor caída se observó en Pesca, con una baja de 29,3%. Le siguieron Industria manufacturera, que retrocedió 5,6%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una disminución de 4,3%.

También registraron resultados negativos Hoteles y restaurantes (-1,8%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,4%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-1,3%) y Enseñanza (-0,1%).

La reacción del ministro de Economía

Tras la difusión de los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del indicador tendencia-ciclo. "La economía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses del año en relación a igual período de 2025.", afirmó a través de su cuenta de X.

En ese marco, expresó que "el indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011".