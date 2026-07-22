En A24, Daza habló tras la mejora de Moody's: "Nuestro objetivo es llegar al grado de inversión"

Mercados financieros y deuda argentina

Daza sostuvo que la mejora tiene implicancias concretas para los mercados financieros porque las calificaciones determinan qué activos pueden adquirir distintos fondos de inversión. "Esto es muy importante porque la clasificación es una señal para distintos inversionistas que le dicen que pueden invertir en una clase de activos", afirmó.

En ese sentido, explicó que hasta hace poco la deuda argentina se encontraba dentro de una categoría que limitaba fuertemente el interés de los grandes fondos internacionales. "Hace tres meses, primero Fitch nos subió la nota, después S&P y ahora Moody’s. Esto abre un mundo grande de inversionistas potenciales que sí pueden comprar deuda argentina. Prácticamente van a estar obligados a comprar", indicó.

El viceministro agregó que la mejora permitirá que el país sea incorporado a índices seguidos por numerosos fondos internacionales. Según explicó, la deuda argentina podrá integrar el denominado "índice de los países emergentes ex C", lo que incrementará la demanda de títulos argentinos y favorecerá una reducción del riesgo país.

"Nos transformamos en un país estable", explicó el viceministro de Economía, José Luis Daza. (Foto: captura de pantalla)

El objetivo del Gobierno, remarcó, es alcanzar el denominado grado de inversión. "Grado de inversión es lo que tiene Uruguay, Chile, México. Ser grado de inversión significa que es un país que dejó de ser de alto riesgo. Que es un país confiable que puede tener tasas de interés, riesgo país, a cien puntos bases", sostuvo.

Consultado por el nivel actual del riesgo país, que ronda los 410 puntos, Daza consideró que todavía se encuentra elevado. "Todavía estamos altos. En la medida que la calificación siga aumentando, el riesgo continuará bajando. Nuestro objetivo es llegar a ser de grado de inversión", afirmó.

Para el funcionario, alcanzar ese estatus tendría efectos directos sobre la economía cotidiana. "Nos transformamos en un país estable, serio, con reglas confiables en donde hay crédito para la gente", explicó.

Sobre el programa económico

Durante la entrevista, Daza defendió el programa económico impulsado por el Gobierno y afirmó que sus efectos financieros son consecuencia de cambios estructurales más profundos.

"Es el programa económico más importante que se está llevando a cabo en el mundo de transformación de un país. Hay un cambio estructural en la dirección, en las reglas en las cuales opera la sociedad argentina y la economía. Íbamos directo al precipicio y ahora vamos en otra dirección", sostuvo.

Además, consideró que Argentina cuenta actualmente con uno de los programas de estabilización más sólidos de la región. "Todas las condiciones de este programa son entre las más robustas que existen hoy. No hay un país en este continente entero que tenga un programa de estabilización más robusto que la Argentina", afirmó.

Daza defendió el programa económico impulsado por el Gobierno y afirmó que sus efectos financieros son consecuencia de cambios estructurales más profundos. (Foto: archivo)

Respecto de la actividad económica, el viceministro aseguró que la economía mantiene una tendencia de crecimiento moderado. "La actividad económica en la Argentina viene creciendo de forma moderada, lenta, pero bastante constante. Cuando le sacamos todo el ruido y hacemos el desestacionalizado tendencial viene creciendo lentamente. No es la tasa que nos gustaría", indicó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo oficial es alcanzar tasas de crecimiento sostenidas de entre el 5% y el 7% anual. También destacó las perspectivas de sectores como energía, minería y agroindustria, aunque advirtió que otras actividades deberán adaptarse a un nuevo escenario económico.

Finalmente, se refirió a la evolución de los créditos y explicó que la desaceleración inflacionaria modificó las condiciones de pago para muchas familias. "Como bajó la inflación el pago se hizo más difícil y aumentó la mora", concluyó.