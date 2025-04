El titular del Indec explicó los cambios en la medición de la inflación: "No va a haber una diferencia sustancial"

indec.jpg El INDEC reveló que hay casi 20 mil empleados públicos menos a nivel nacional desde que asumió Javier Milei. (Foto: Télam).

“Estamos viendo todo el proceso para cuando lo vayamos a implementar, todavía el cambio de metodología no tiene fecha. Pareciera por lo que digo que va a dar un resultado muy distinto, pero será muy parecido”, aclaró el funcionario en diálogo con Radio La Red.

Consultado sobre la metodología para medir la inflación, explicó: “Es el mismo esquema, la misma metodología que se usaba antes. La composición del índice puede cambiar, pero el resultado final no cambia demasiado. No va a haber una diferencia muy grande o sustancial. La mayoría de la gente no se va a dar cuenta. Son diferencias muy chiquitas, desde lo estadístico, insignificantes”.

Al respecto, explicó: “Vamos a actualizar la canasta al meter nuevos productos. No significa que dé una diferencia muy sustancial. Sirve para brindar mayor dato. Son diferencias pequeñas entre los esquemas". Y explicó que se "busca el resultado final de la inflación" y que también influyen "temas internacionales también" por los que hay que "cambiar el esquema". "El índice nuevo va a venir con algunas cosas que hoy no se están mostrando”, agregó.

Lavagna también reconoció que, aunque los índices son herramientas técnicas, su impacto en el plano político es innegable. “Es lógico que se generen controversias. Pasa mucho que personas que hace cuatro meses me decían ‘hay que cambiar el índice’, hoy quizás ya no coinciden”, señaló.

IPC de marzo

En cuanto a la inflación de marzo, que midió 3,7% y registró la marca más alta desde agosto “hubiese dado más baja” con el nuevo esquema, pero que algunos meses más atrás, el dato hubiese sido “más alto” con la nueva metodología de medición.

“Las diferencias pueden ser de 0,1% o 0,2%, no es una diferencia grande en lo estadístico. Puede ser que tengas un mes que aumentaron más los alimentos y en otro momento te pueden aumentar más los servicios. A lo largo de los años los índices más o menos te tienen que ir dando en una línea parecida. Los cambios no los miramos a corto plazo, es para tener una visión larga, un índice que te pueda representar en los próximos cinco o seis años”, insistió.

Respecto a su expectativa para la inflación de abril, Lavagna consideró: “Hay que esperar el dato porque el cambio del esquema cambiario se dio a mitad de mes. No veo una inflación muy distinta [a marzo]”.