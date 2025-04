"Eso es falso": el duro cuestionamiento de Milei a estadísticas del INDEC y los cambios que pidió

Pero cuando se le repreguntó "por qué el consumo no termina de repuntar", según las estadísticas oficiales, Milei respondió: "Eso es falso, eso es falso y voy a explicar por qué".

Milei refirió que "lo que está pasando es que está cambiando la modalidad de consumo" y puso como ejemplo un traslado del sistema de compras tradicional presencial en shopping y supermercados al de plataformas on line.

En ese marco, el Presidente admitió que "algunos indicadores pierden relevancia, como los de consumo: las ventas de supermercados o la venta de shopping, que no estoy diciendo que estén mal hechos, ni nada, pero cambió la modalidad y si no entendemos eso estamos fritos".

Y anunció que va a "pedir a la gente que trabaja con nosotros tomar todo lo que dijeron periodistas y economistas sobre consumo y cuando aparezcan datos que están allá de esos, se los voy a presentar formalmente...".

Según Milei, el INDEC no registra el alto nivel de ventas de productos por plataformas online

"Si yo tuviera que mirar algo, miraría los balances de empresas que se dedican al comercio, al e-commerce, ¿me comprendés? ¿Por qué? Porque cambió la modalidad del consumo", agregó.

"Entonces, me parece que habría que mirar los balances de MercadoLibre y seguramente vas a ver que los niveles…, yo he visto los pasados y los números son tremendos. Entonces, me parece que hay que mirar ahí", señaló el presidente.

Puso como ejemplo que la gente "antes iba al supermercado y podía comer, comprar tu comida, pero también te podía comprar un escritorio, una computadora, un televisor, una heladera o un lavarropa cualquiera cosa de esa…" pero en las ventas on line no son parámetros medidos por el índice del INDEC, reconoció Milei.

cayeron-las-ventas-a-precios-constantes-en-los-supermercados-foto-indec-TL4D7J5OB5AZZJWGCEUIE5MEL4.avif

Hace dos meses, el INDEC anunció que modificaría el mecanismo para medir las estadísticas mensuales de inflación, modelos que también incluyen otras variables como el consumo.

Según el índice de consumo difundido en marzo por el INDEC, en supermercados y autoservicios mayoristas se registraron caídas: las ventas disminuyeron -3,3% en minoristas y -14,5% en mayoristas en diciembre de 2024 respecto del mismo mes del año 2023.

Durante todo el año 2024, las ventas en supermercados acumularon una caída de -11,0% respecto a igual período de 2023, y autoservicios mayoristas -15%.

En cambio, aumentaron las ventas en shoppings. La Ciudad y Gran Buenos Aires fueron las zonas donde se registraron los valores más altos en las ventas en shoppings. En diciembre de 2024, las ventas totales a precios corrientes en CABA fueron de 224.540 millones de pesos, un incremento interanual del 100%.

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes fueron de 254.597,0 millones de pesos, lo que constituye un aumento del 130,6% con relación al mismo mes del año anterior.

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre de 2024 reflejaron que los rubros con mayor incremento, según su variación interanual, fueron: “Electrónicos, electrodomésticos y computación”, con 169,3%; “Ropa y accesorios deportivos”, con 143,4%; “Diversión y esparcimiento”, con 143,3%; y “Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar”, con 131,0%.