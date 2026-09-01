Las acciones argentinas arrancaron septiembre en alza y el riesgo país quedó cerca de los 500 puntos

A su vez, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años llegó a 4,796% anual, su nivel más alto desde enero de 2025.

El riesgo país quedó cerca de los 500 puntos

La mejora de los títulos argentinos también se reflejó en el riesgo país, que elabora JP Morgan. El indicador cayó 13 puntos y terminó en 501 unidades, su nivel más bajo desde el 17 de agosto.

De esta manera, los activos locales lograron despegarse del clima adverso que predominó en los mercados internacionales.

El dólar volvió a subir

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $4,50, equivalente a 0,3%, y cerró en $1.513, en una rueda con un volumen elevado de operaciones. Se negociaron unos USD 670,5 millones en el segmento contado.

El techo de la banda cambiaria establecido por el BCRA quedó en $1.881,22, por lo que el tipo de cambio mayorista terminó todavía 24,3% por debajo de ese límite.

En el segmento minorista, el dólar avanzó $5 y cerró a $1.535 para la venta en el Banco Nación, el mismo máximo nominal que había alcanzado durante las últimas ruedas de agosto. El promedio informado por el BCRA fue de $1.533,63 para la venta y $1.482,08 para la compra.

Por su parte, el dólar blue bajó $10 y terminó en $1.545, mientras que los contratos de dólar futuro registraron bajas de entre 0,1% y 0,4%.

El BCRA compró dólares y las reservas superaron los USD 50.000 millones

El Banco Central compró USD 15 millones en el mercado spot, equivalente al 2,2% del volumen operado.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, aumentaron en unos USD 1.948 millones y alcanzaron los USD 50.250 millones. El incremento respondió principalmente al regreso a las cuentas del BCRA de divisas de cartera propia de los bancos, que por movimientos técnicos habían salido de los encajes durante el cierre de agosto.

En paralelo, las exportaciones del complejo agrícola y de las industrias derivadas alcanzaron USD 2.750 millones durante agosto, según CIARA y CEC. El monto representó un incremento del 51% interanual.