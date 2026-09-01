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Tras elogiar a Milei, Bessent se reunió con Luis Caputo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos destacó las reformas económicas del Gobierno y aseguró que la Argentina “está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

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Scott Bessent y Luis Caputo se reunieron en el marco de la cumbre del G20. (Foto: achivo)

Scott Bessent y Luis Caputo se reunieron en el marco de la cumbre del G20. (Foto: achivo)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la cumbre del G20. El funcionario de Donald Trump volvió a destacar las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina “está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

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El ministro Caputo y sus anuncios para dinamizar el crédito hipotecario. (Foto: captura de TV)

La reunión tuvo lugar después de que el funcionario estadounidense elogiara el rumbo económico de la Argentina y destacara la reducción de la inflación. “Dijeron que no podía hacerlas y ahora vemos que la inflación ha bajado y las circunstancias económicas también”, afirmó Bessent al referirse a las reformas implementadas por Milei.

En el marco del G20, Bessent elogi&oacute; al gobierno de Javier Milei. (Foto: archivo).

En el marco del G20, Bessent elogió al gobierno de Javier Milei. (Foto: archivo).

Caputo, por su parte, valoró las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense y sostuvo que representan “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”.

Durante su participación en el G20, Bessent también destacó algunas de las principales medidas adoptadas por el equipo económico argentino. Señaló que el gasto público se redujo 30% en términos reales desde diciembre de 2023 y remarcó el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y cuasifiscal del Banco Central.

Además, mencionó una reducción de impuestos equivalente a tres puntos del PBI, en el marco del proceso de desregulación económica.

Bessent anticipó nuevas sanciones contra Irán

Durante su exposición en el G20, el secretario del Tesoro estadounidense también se refirió a la relación entre Estados Unidos y China y a las conversaciones que mantuvo la administración de Donald Trump con Beijing.

“Todos me dicen, ¿y qué pasa con China? Yo digo, tenemos más en común con los chinos respecto a Irán de lo que discrepamos”, sostuvo.

Bessent también anticipó que Estados Unidos podría anunciar nuevas sanciones contra un banco esta semana, como parte de la estrategia de presión económica contra Irán. “Tenemos tolerancia cero. Vamos a asfixiar económicamente a este régimen”, afirmó.

“Probablemente anunciaremos una sanción bancaria esta semana, y haremos lo mismo la semana siguiente. Estamos hablando con nuestros aliados, quienes se han manifestado públicamente, y hemos recibido un gran apoyo”, agregó.

La agenda del G20 y la presión sobre Irán

La cumbre del G20 se desarrolla en medio de un escenario internacional atravesado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, con especial atención sobre sus efectos en los mercados energéticos y las nuevas sanciones impulsadas por Washington.

Bessent fue designado por Trump para encabezar la estrategia económica contra Teherán y advirtió recientemente a los países que continúen comerciando con Irán que podrían quedar excluidos del sistema financiero occidental.

“Nos estamos quedando sin fugas”, había señalado el funcionario al anticipar una mayor presión para cortar los vínculos financieros con el régimen iraní.

La política comercial de Trump también ocupa un lugar central en las discusiones del G20. Estados Unidos busca impulsar el crecimiento, avanzar con la desregulación y reducir los desequilibrios comerciales, mientras persisten las tensiones generadas por los aranceles aplicados por la Casa Blanca.

Caputo se reunió con el ministro de Finanzas de Qatar

En paralelo a la cumbre, Caputo mantuvo un encuentro con el ministro de Finanzas de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari.

“Muy buena reunión junto al ministro de Finanzas del Estado de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari”, escribió Caputo en su cuenta de X.

Según explicó, durante el encuentro conversaron sobre el impacto del bloqueo del Estrecho de Ormuz y el conflicto bélico en la región sobre la economía global, además de analizar oportunidades de inversión en la Argentina y el potencial del país para profundizar su integración al escenario energético mundial.

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