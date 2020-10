Lacunza: "La hiperinflación no está a la vuelta de la esquina y no hay fundamentos para que haya un corralito"

Hernán Lacunza en Animales Sueltos, por América

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, estuvo en un mano a mano con Luis Novaresio donde analizó la medidas económicas que lleva adelante la gestión que lidera Alberto Fernández y aseguró: "La hiperinflación no está a la vuelta de la esquina y no hay fundamentos para que haya un corralito".

Durante su presencia en Animales Sueltos, el ex titular de la cartera de Economía durante la administración de Mauricio Macri aseguró que el aumento del dólar "pone de manifiesto incertidumbre. Si hay un piloto que está a los volantazos, te querés bajar, y lo hacés comprando dólares".

De todos modos, Lacunza aseguró que "para llegar a una hiperinflación y al 2001 tienen que haber muchos errores no forzados. No va a haber ni default y no hay fundamentos para que haya corralito. Los depósitos en dólares de los ahorristas están garantizados en BCRA".

"No se pasa de una inflación del 3% mensual a una hiperinflación, sí puede haber un fogonazo de inflación, como que se duplique, pero la hiperinflación no está a la vuelta de la esquina", recalcó Lacunza.

En tanto, al ser consultado sobre el rol de Martín Guzmán, aseguró que "parece que le dieron todo el control económico y me parece mejor. Tiene que haber un solo piloto, porque todo lo que no haga la política económica por la buenas, lo va a hacer el dólar para las malas".

Además, Lacunza analizó las consecuencias de la pandemia y la cuarentena y señaló: "El dilema en la salud y la economía es un dilema de dos meses, una economía no puede dejar de producir por 7 meses".

"Se adoptó una solución extrema, se sacrificó la economía por la salud y 5 meses después estamos en el peor de los mundos", con lo cual, para "paliar la recesión, la pobreza y el desempleo, gasta. Pero los efectos sobre los precios que perjudican a los pobres", agregó.

Por otro lado, al ser consultado sobre el éxodo empresario, el ex ministro afirmó: "Se perdieron, entre el formal e informal, más de 3 millones y medio de puestos de trabajo. Y es en parte por la pandemia y en parte de la cuarentena, porque hacer una distinción entre ellas es un mal gasto de energía".

"Se van las empresas y el panorama post pandemia es crítico. La verdad no es que la situación que no sea manejable, pero hay que manejarla sin dogmas, empezando a dar certezas porque la macro manda", explicó y añadió: "Este dólar informal está caro históricamente, pero hay una chance de encarrilarlo. Hay una salida ordenada de este pantano, pero hay que emprenderla y que sea un programa".

Para finalizar, al hablar sobre la quita de una parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, Lacunza explicó: "Buena parte de los problemas que tenemos en la agenda, fueron incubados dos décadas antes. Este zarpazo tiene un origen de hace 26 años, cuando la Constitución del '94 dijo que hay que hacer otro régimen de reparto de los fondos federales. En 26 años ningún gobierno democrático lo puso en agenda".

"Ahora que se habla tanto de los consensos, hay un riesgo superior a los no consensos, que es un consenso superficial. Mientras legislemos con acuerdos oportunistas a cambio de que me den una obra a mi provincia... el federalismo y el sálvese quien pueda son cosas distintas", concluyó.