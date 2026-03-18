En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Expensas
Inflación
Impacto

Las expensas en CABA siguen por encima de la inflación y creció la morosidad

El gasto promedio supera los $318.000 y va más rápido que el Índice de Precios al Consumidor. La mora en edificios se consolida como fenómeno estructural.

Las expensas en CABA siguen por encima de la inflación y crece la morosidad. (Foto: Télam) 

Las expensas en CABA siguen por encima de la inflación y crece la morosidad. (Foto: Télam) 

 Télam

El valor de las expensas mostró una leve baja en febrero, aunque el alivio es parcial: el costo interanual sigue por encima de la inflación y crece la cantidad de deudores en los consorcios. Según un relevamiento privado, el promedio en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en $318.650, lo que representa una caída del 1,8% respecto a enero.

Leé también Nuevo beneficio para pagar las expensas con 20% de descuento en la Ciudad de Buenos Aires
Nuevo beneficio para pagar las expensas con 20% de descuento en la Ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, el dato más preocupante es el aumento de la morosidad: el porcentaje de unidades con deuda pasó del 17% al 19% en el último mes, consolidando una tendencia en alza.

De acuerdo con el informe de ConsorcioAbierto, basado en más de 13.000 consorcios, las expensas registraron un incremento interanual del 38,4%. En enero de 2025, el promedio en CABA era de $230.186, lo que refleja un aumento significativo en los últimos 12 meses.

Este incremento supera la inflación interanual informada por el Indec, que fue del 33,1%, con un IPC de febrero del 2,9%. Dentro de ese índice, el rubro con mayor suba fue Vivienda, agua, electricidad y gas, con un 6,8%.

deudas-expensas
El gasto promedio supera los $318.000 y va m&aacute;s r&aacute;pido que el &Iacute;ndice de Precios al Consumidor.

El gasto promedio supera los $318.000 y va más rápido que el Índice de Precios al Consumidor.

Las expensas no evolucionan igual que la inflación porque dependen del calendario del edificio. Enero suele concentrar ajustes de contratos, presupuestos y el impacto del aguinaldo”, explicó Albano Laiuppa, director de la plataforma.

Aumenta la morosidad: casi 2 de cada 10 departamentos deben

El informe advierte que el 19% de las unidades funcionales tiene deuda, es decir, casi dos de cada diez departamentos no pagan las expensas en término. “Durante mucho tiempo la mora se mantuvo cerca del 17%, pero ahora se ubica en torno al 19%. No es un salto abrupto, pero sí una señal a seguir de cerca”, sostuvo Laiuppa.

El especialista explicó que, cuando crece la mora, los consorcios funcionan como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan al día sostienen el funcionamiento mientras otros regularizan su situación.

Cómo se compone el costo de las expensas

El principal gasto en los consorcios de CABA es el personal, que representa el 33% del total. En edificios pequeños puede alcanzar el 35%, mientras que en los grandes baja al 16%.

Le siguen:

  • Mantenimiento y gastos operativos: 28% (puede llegar al 53% en consorcios grandes)
  • Servicios públicos: entre 13% y 15%
  • Gastos administrativos e impuestos: 14%
  • Obras y mantenimiento extraordinario: entre 6% y 11%
KLL55BH3MJCNLCU3XQ6WW5YBWI
Casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda y la mora se consolida como un problema estructural en los edificios (NA)

Casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda y la mora se consolida como un problema estructural en los edificios (NA)

Cuánto cuestan las expensas en cada provincia

El relevamiento también mostró diferencias en el interior del país:

  • Provincia de Buenos Aires: $155.508 promedio en febrero (+45,8% interanual y +0,6% mensual)
  • Córdoba: $142.960 (+37,8% interanual y +1,6% mensual)
  • Santa Fe: $128.097 (+41,7% interanual y +2,4% mensual)
  • Entre Ríos: $72.654 (+72,7% interanual y +5,5% mensual)

Más previsibilidad, pero sin alivio real

Pese a la baja puntual de febrero, desde el sector advierten que los costos siguen en niveles altos. “Empieza a haber más previsibilidad en la evolución de las expensas, aunque eso no implica una baja real de los valores”, concluyó Laiuppa.

El escenario muestra un equilibrio delicado: costos elevados, ingresos ajustados y una morosidad en aumento, que pone presión sobre la administración de los consorcios en todo el país.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Expensas Inflación Buenos Aires
Notas relacionadas
Aumentos de agosto: cuánto suben colectivos, subtes, alquileres, prepagas y expensas
Deudas de expensas: cómo es el préstamo que otorga un reconocido banco para pagarlas
Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me otorgan con una cuota de 210 mil pesos en marzo
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar