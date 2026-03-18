Las expensas en CABA siguen por encima de la inflación y creció la morosidad

deudas-expensas El gasto promedio supera los $318.000 y va más rápido que el Índice de Precios al Consumidor.

“Las expensas no evolucionan igual que la inflación porque dependen del calendario del edificio. Enero suele concentrar ajustes de contratos, presupuestos y el impacto del aguinaldo”, explicó Albano Laiuppa, director de la plataforma.

Aumenta la morosidad: casi 2 de cada 10 departamentos deben

El informe advierte que el 19% de las unidades funcionales tiene deuda, es decir, casi dos de cada diez departamentos no pagan las expensas en término. “Durante mucho tiempo la mora se mantuvo cerca del 17%, pero ahora se ubica en torno al 19%. No es un salto abrupto, pero sí una señal a seguir de cerca”, sostuvo Laiuppa.

El especialista explicó que, cuando crece la mora, los consorcios funcionan como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan al día sostienen el funcionamiento mientras otros regularizan su situación.

Cómo se compone el costo de las expensas

El principal gasto en los consorcios de CABA es el personal, que representa el 33% del total. En edificios pequeños puede alcanzar el 35%, mientras que en los grandes baja al 16%.

Le siguen:

Mantenimiento y gastos operativos: 28% (puede llegar al 53% en consorcios grandes)

Servicios públicos: entre 13% y 15%

Gastos administrativos e impuestos: 14%

Obras y mantenimiento extraordinario: entre 6% y 11%

KLL55BH3MJCNLCU3XQ6WW5YBWI Casi 2 de cada 10 departamentos tienen deuda y la mora se consolida como un problema estructural en los edificios (NA)

Cuánto cuestan las expensas en cada provincia

El relevamiento también mostró diferencias en el interior del país:

Provincia de Buenos Aires: $155.508 promedio en febrero (+45,8% interanual y +0,6% mensual)

Córdoba: $142.960 (+37,8% interanual y +1,6% mensual)

Santa Fe: $128.097 (+41,7% interanual y +2,4% mensual)

Entre Ríos: $72.654 (+72,7% interanual y +5,5% mensual)

Más previsibilidad, pero sin alivio real

Pese a la baja puntual de febrero, desde el sector advierten que los costos siguen en niveles altos. “Empieza a haber más previsibilidad en la evolución de las expensas, aunque eso no implica una baja real de los valores”, concluyó Laiuppa.

El escenario muestra un equilibrio delicado: costos elevados, ingresos ajustados y una morosidad en aumento, que pone presión sobre la administración de los consorcios en todo el país.