Las expensas en CABA siguen por encima de la inflación y creció la morosidad
El gasto promedio supera los $318.000 y va más rápido que el Índice de Precios al Consumidor. La mora en edificios se consolida como fenómeno estructural.
Las expensas en CABA siguen por encima de la inflación y crece la morosidad. (Foto: Télam)
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Elvalor de las expensas mostró una leve baja en febrero, aunque el alivio es parcial: el costo interanual sigue por encima de la inflación y crece la cantidad de deudores en los consorcios. Según un relevamiento privado, el promedio en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en $318.650, lo que representa una caída del 1,8% respecto a enero.
Sin embargo, el dato más preocupante es el aumento de la morosidad: el porcentaje de unidades con deuda pasó del 17% al 19% en el último mes, consolidando una tendencia en alza.
De acuerdo con el informe de ConsorcioAbierto, basado en más de 13.000 consorcios, las expensas registraron un incremento interanual del 38,4%. En enero de 2025, el promedio en CABA era de $230.186, lo que refleja un aumento significativo en los últimos 12 meses.
Este incremento supera la inflación interanual informada por el Indec, que fue del 33,1%, con un IPC de febrero del 2,9%. Dentro de ese índice, el rubro con mayor suba fue Vivienda, agua, electricidad y gas, con un 6,8%.
“Las expensas no evolucionan igual que la inflación porque dependen del calendario del edificio. Enero suele concentrar ajustes de contratos, presupuestos y el impacto del aguinaldo”, explicó Albano Laiuppa, director de la plataforma.
Aumenta la morosidad: casi 2 de cada 10 departamentos deben
El informe advierte que el 19% de las unidades funcionales tiene deuda, es decir, casi dos de cada diez departamentos no pagan las expensas en término. “Durante mucho tiempo la mora se mantuvo cerca del 17%, pero ahora se ubica en torno al 19%. No es un salto abrupto, pero sí una señal a seguir de cerca”, sostuvo Laiuppa.
El especialista explicó que, cuando crece la mora, los consorcios funcionan como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan al día sostienen el funcionamiento mientras otros regularizan su situación.
Cómo se compone el costo de las expensas
El principal gasto en los consorcios de CABA es el personal, que representa el 33% del total. En edificios pequeños puede alcanzar el 35%, mientras que en los grandes baja al 16%.
Le siguen:
Mantenimiento y gastos operativos: 28% (puede llegar al 53% en consorcios grandes)
Servicios públicos: entre 13% y 15%
Gastos administrativos e impuestos: 14%
Obras y mantenimiento extraordinario: entre 6% y 11%
Cuánto cuestan las expensas en cada provincia
El relevamiento también mostró diferencias en el interior del país:
Provincia de Buenos Aires: $155.508 promedio en febrero (+45,8% interanual y +0,6% mensual)
Córdoba: $142.960 (+37,8% interanual y +1,6% mensual)
Santa Fe: $128.097 (+41,7% interanual y +2,4% mensual)
Entre Ríos: $72.654 (+72,7% interanual y +5,5% mensual)
Más previsibilidad, pero sin alivio real
Pese a la baja puntual de febrero, desde el sector advierten que los costos siguen en niveles altos. “Empieza a haber más previsibilidad en la evolución de las expensas, aunque eso no implica una baja real de los valores”, concluyó Laiuppa.
El escenario muestra un equilibrio delicado: costos elevados, ingresos ajustados y una morosidad en aumento, que pone presión sobre la administración de los consorcios en todo el país.