Las razones detrás de la baja del dólar blue en medio de tensión cambiaria incesante

Los operadores del mercado están a la expectativa de los resultados de la gira, donde la titular de la cartera de Economía fue a presentar los planes para la macroeconomía, enfocados en medidas fiscales, para buscar apoyos y así dar una señal de estabilidad que aplaque a los inversionistas y sume a la confianza.

En este escenario, analistas consultados por A24.com difirieron en por qué el dólar blue cedió en el inicio de la semana pero coincidieron en que se necesita anclar expectativas desde la política para mermar la volatilidad, las especulaciones y profundizar en un plan macroeconómico de política monetaria, cambiaria y antinflacionario.

¿Por qué bajó el dólar blue?

Para Salvador Di Stefano, el llamado "gurú" del dólar en la City porteña, el retroceso del dólar ilegal se debió a una "situación transitoria de falta de liquidez de muchas empresas que en estas fechas empiezan a afrontar los gastos de capital de trabajo y y juntar para los sueldos"

"Habrá que ver cuáles son los resultados de las reuniones de Batakis en Estados Unidos para ver cómo influye en la tendencia de todos los dólares alternativos", consideró en diálogo con A24.com.

city porteña-dolar-cotizacion.png

El economista Sergio Chouza de la consultora Sarandí, en tanto, puntualizó en que el viernes el mercado del blue "quedó desarbitrado por el efecto pácino de los compradores minoristas que seguían pagando esos precios de locura". "Hoy se adecuó a la baja del viernes y se acopló con los paralelos, que en el mediano plazo van a tener a converger", subrayó.

Laura Testa, economista de Paridad en la Macro advirtió que el viaje de Batakis al país de Norte América "pudo haber dado señales de estabilidad" pero que "al ser un mercado marginal de 3 millones de dólares contra los mil millones que se negocian en el mercado oficial, lo que ocurre cuando baja es que merma la especulación".

¿Qué señal debería dar el Gobierno para aumentar la confianza de los mercados?

Desde la salida de Martín Guzmán y la asunción de Batakis, el billete verde llegó a aumentar casi $100 y si bien la cotización blue no tiene una repercusión directa en salarios o precios, alentó el nerviosismo de tal manera que consultoras ya aseguran, se trasladará a un índice de inflación récord, cercano al 7%.

La incertidumbre es el factor que más volatilidad otorga a los mercados: los bonos soberanos en dólares subieron poco y aún se ubican en niveles cercanos a mínimos históricos, lo que provoca un riesgo país que en la última jornada llegó a rozar los 3000 puntos básicos.

"La señal definitiva debería ser un programa económico con eje en la política monetaria, cambiaria y antinflacionaria. Pilares que estuvieron ausentes en la conferencia de prensa inicial de Batakis, en la que ella hizo mucho énfasis en la política fiscal, que es importante, pero eso no es un programa macro integral como el que requiere nuestro país para anclar las expectativas. Todo lo demás son medidas parche, espasmódicas, no solucionan el problema de fondo", analizó Chouza.

batakis georgieva.jpeg

Además, para el especialista "hay una multiplicidad de factores", entre falta de reservas y el acuerdo con el FMI entre otros, "que atentan contra la credibilidad económica y es castigo sobre las paridades de los bonos soberanos". "Si Argentina no logra un anclaje hay riesgo de que sigan cayendo".

Testa, en cambio, evaluó que no se necesita una "señal" política para aplacar a los mercados, sino que "hay una pelea del gobierno muy fuerte del agro para que liquiden las exportaciones de granos y no lo están terminando de lograr".

"No hay muchas razones para que el campo no liquide. Se está negociando un plazo fijo chacarero en el que todos los que están dentro de la cadena agrícola puedan depositar ahí lo que liquiden y asegurarse un interés que este atado al tipo de cambio: no pierden si sube. Pero hay una puja de intereses muy fuertes por lo que lo quieran hacer", analizó en conversación con este medio.

El "dólar agro" que está entre las medidas pensadas por el Gobierno para mejorar la oferta de divisas en la plaza, es considerada una "medida parche" para Chouza que explicó que "puede servir para evitar incurrir en una crisis porque te quedaste sin dólar y para evitar que corran a la brecha si hay un compromiso por el volumen sustantivo de comercializadores en ese plazo".

"Pero es una medida que te deja desnudo frente a tu debilidad política", definió. La economista de Paridad en la Macro, en cambio, alertó que se calculan 15 mil millones de dólares de exportadores que no están liquidando que equivale a 3 mil millones de dólares que quedarían en retenciones.

"Es un 1% del PBI más o menos. Siempre que se habla del déficit y desajustes macroeconómicos, podría ser un gran alivio para esp. Tiene que ver con el poder y la concentración de poder que va más allá de los términos legales", advirtió.