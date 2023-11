Mercado Pago: qué dice la disposición del BCRA que complica las transferencias para la billetera digital

Sin embargo, es importante señalar que esta medida todavía permite el ingreso de dinero a las billeteras digitales a través de transferencias bancarias, que seguirán siendo inmediatas y gratuitas. Es decir, las modificaciones se refieren a una variación en los modos de ingreso de dinero. Dejarán de hacerse a través de la operatoria de débito inmediato (DEBIN) y deberán pasar a pedidos de fondos (pull).

La protesta de Mercado Pago

Ante este nuevo escenario, la fintech creada por Marcos Galperín, también fundador de MercadoLibre, advirtió a través de redes sociales y correos electrónicos que, debido a la nueva normativa del BCRA, no podrá vincular cuentas bancarias a su app, y que quedará deshabilitado el débito inmediato que permite ingresar dinero de los bancos directamente a la aplicación.

En la comunicación de la empresa, explicaron: “A partir del viernes 1º de diciembre, 4 millones de usuarios no van a poder utilizar DEBIN, la herramienta que le permite a los usuarios ingresar dinero de forma rápida y segura a sus cuentas de Mercado Pago”.

No obstante, el texto recuerda a los usuarios que “vas a poder seguir ingresando dinero en tu cuenta mediante transferencia bancaria, que es gratuita y se acredita al instante”.

Por otro lado, desde Mercado Pago, indicaron que “estamos esperando una respuesta de las autoridades del Banco Central para evitar que esto suceda. El Débito Inmediato es el medio de transferencia más seguro. Tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones). Una norma del BCRA lo intenta reemplazar por ‘Transferencias Inmediatas Pull’, que todavía tiene fallas técnicas y bajo nivel de efectividad. Por lo tanto, nuestros usuarios podrán sufrir inconvenientes a la hora de mover sus fondos”.

Por último, señalaron que “en la documentación presentada al BCRA, informamos que 9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas desde la billetera digital, al obligar a los usuarios a atravesar múltiples pasos en sus home banking. En múltiples ocasiones le solicitamos al BCRA que no se apague el DEBIN para no afectar el normal funcionamiento de la herramienta ante los bajos niveles de efectividad de Transferencias Inmediatas Pull y la falta de cumplimiento por parte de los bancos en sus desarrollos. Esperamos tener una respuesta favorable para nuestros usuarios lo antes posible”.

