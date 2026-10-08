Cuánto cuesta viajar a la Costa Atlántica desde CABA en auto: nafta y peajes este 2026

45 litros: capacidad del tanque.

capacidad del tanque. $2.089: precio de referencia por litro.

precio de referencia por litro. $94.005: costo aproximado de llenar el tanque.

La autonomía teórica del vehículo, bajo el consumo utilizado para esta estimación, sería de unos 450 kilómetros. Sin embargo, los principales destinos de la Costa Atlántica se encuentran a una distancia que hace necesario realizar una o más cargas adicionales para completar el viaje de ida y vuelta.

Cuánto aumentan los peajes para viajar a la Costa

Al costo del combustible hay que sumarle los peajes. En este punto existe una novedad para quienes tengan previsto viajar desde este fin de semana: desde el viernes 9 de octubre comenzará a regir un aumento del 8,8% en los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA).

Con el nuevo cuadro tarifario, los peajes de Samborombón, La Huella y Maipú pasan a costar $8.600 para los vehículos de categoría 1. En tanto, el peaje de General Madariaga queda en $3.600 y el de Mar Chiquita en $4.000. Con TelePASE, la tarifa de las estaciones principales es levemente inferior y queda en $8.507,95.

El aumento fue establecido mediante la Resolución 760/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y comienza a aplicarse este viernes.

A estos valores hay que sumar, para quienes salen desde CABA utilizando la Autopista Buenos Aires-La Plata, los peajes correspondientes a ese corredor. En los últimos cuadros tarifarios disponibles, las tarifas para vehículos livianos se diferenciaron entre horario pico y no pico.

Por eso, el gasto final puede variar de acuerdo con el horario y el recorrido elegido.

Un tanque no alcanza para ir y volver

Un tanque completo de 45 litros cuesta unos $94.000 y, bajo el consumo utilizado, permite recorrer unos 450 kilómetros. Eso significa que para destinos como San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell o Mar del Plata el tanque completo no alcanza para realizar la ida y vuelta sin volver a cargar combustible.

Por ejemplo, para Mar del Plata se necesitan aproximadamente 83 litros para completar los dos tramos. Es decir, el recorrido demanda casi 1,85 tanques. En Villa Gesell se requieren unos 74 litros, mientras que para Pinamar se calculan unos 70 litros y para San Bernardo, alrededor de 68 litros.

El precio final del viaje a la Costa Atlántica

Así, solamente entre combustible y peajes, una escapada desde CABA hacia la Costa Atlántica puede demandar aproximadamente entre $181.000 y $217.000 por auto, según el destino elegido.

En la práctica, el gasto puede ser mayor o menor según el modelo del auto, la velocidad, el tránsito, el uso del aire acondicionado, la carga del vehículo y el precio del combustible al momento de volver a cargar.

Además, quienes utilicen TelePASE pueden acceder a valores diferentes en algunos de los peajes, mientras que el horario del viaje también puede modificar el costo en determinados accesos.

Por eso, antes de salir a la ruta, además de revisar el estado general del vehículo, conviene calcular no solamente cuánto cuesta llenar el tanque, sino también cuánto combustible demandará todo el recorrido y qué peajes habrá que pagar según el destino elegido.

Cuánto hay que gastar para ir y volver a cada destino

San Bernardo: el recorrido es de unos 680 kilómetros entre ida y vuelta. Con el consumo estimado, demanda aproximadamente 68 litros de nafta, por un valor cercano a $142.000. A eso se suman unos $44.600 de peajes, por lo que el costo total ronda los $187.000.

Pinamar: para recorrer los aproximadamente 702 kilómetros de ida y vuelta se necesitan unos 70 litros de combustible, equivalentes a unos $146.600. Con los peajes, el gasto total se acerca a $198.500.

Villa Gesell: el viaje completo demanda unos 740 kilómetros. Con un consumo de 10 litros cada 100 kilómetros, se requieren alrededor de 74 litros de nafta, por unos $154.600. Sumando los peajes, el costo total es de aproximadamente $199.000.

Mar del Plata: es el destino que demanda mayor cantidad de combustible entre los cuatro analizados. Para los aproximadamente 830 kilómetros de ida y vuelta se necesitan unos 83 litros, que representan cerca de $173.400. Al sumar los peajes, el viaje completo ronda los $218.000.

Estos valores son estimativos y pueden cambiar según el consumo real del vehículo, el precio del combustible al momento de cargar, el recorrido elegido y las tarifas de los peajes.