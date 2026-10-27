El FMI aprobó a nivel técnico la revisión del acuerdo con Argentina y habilita un desembolso de U$S 900 millones

En ese marco, el FMI señaló que las reservas internacionales netas superaron en aproximadamente U$S 4.000 millones el objetivo establecido para fines de junio. También indicó que el Banco Central compró cerca de U$S 16.000 millones en divisas en lo que va del año.

A esos resultados se suman otras fuentes de financiamiento en moneda extranjera. De acuerdo con el documento, el Tesoro captó más de U$S 5.000 millones en el mercado local, mientras que el Banco Central refinanció operaciones de recompra de deuda, conocidas como repo, por U$S 6.000 millones. De ese total, U$S 5.000 millones tienen vencimiento en 2028.

Además, el Gobierno, con el respaldo de acreedores oficiales, consiguió U$S 3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y avanzaba en las gestiones para obtener otros U$S 1.000 millones antes de fin de año.

El organismo valoró los resultados del programa económico y sostuvo que las políticas fiscales y monetarias contribuyeron a sostener la desaceleración de la inflación. (Foto: archivo).

El compromiso fiscal y las metas para 2027

El acuerdo técnico contempla la continuidad de la disciplina fiscal como uno de los pilares del programa. El objetivo es alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 y mantener un esfuerzo fiscal similar durante 2027.

La meta para el próximo año está contemplada en el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno ante el Congreso. Según el FMI, el cumplimiento de esos objetivos permitiría sostener el equilibrio de las cuentas públicas y avanzar hacia un cuarto año consecutivo con superávit primario y equilibrio fiscal global.

El organismo también señaló que la estrategia prevé continuar con las reformas tributarias y fiscales, al tiempo que se busca preservar los gastos considerados prioritarios en áreas sociales y de infraestructura.

La política monetaria y el esquema cambiario

En materia monetaria, el programa prevé que el Banco Central continúe utilizando objetivos sobre determinados agregados monetarios para acompañar la desaceleración de los precios y fortalecer las reservas.

La estrategia contempla mantener la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas cambiarias vigente. También incluye medidas para mejorar la administración de la liquidez, reforzar la transmisión de la política monetaria y facilitar una recuperación gradual del uso del peso en la economía.

El organismo también señaló que la estrategia prevé continuar con las reformas tributarias y fiscales. (Foto: archivo).

El Gobierno buscará ampliar las fuentes de financiamiento

El FMI destacó la necesidad de seguir fortaleciendo las reservas y sostener una estrategia de financiamiento en moneda extranjera que combine distintas fuentes de recursos.

Entre ellas figuran las emisiones de deuda en el mercado local, el respaldo de socios oficiales y los ingresos que puedan obtenerse a través de privatizaciones. El programa también prevé que las autoridades estén preparadas para volver a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones sean favorables y recurrir a líneas de crédito contingentes si fuera necesario.

A su vez, se mantendrá el objetivo de extender los plazos de vencimiento de las obligaciones para reducir las presiones financieras.

Las reformas estructurales y las inversiones

El entendimiento también contempla la continuidad de las reformas orientadas a profundizar el mercado de capitales, ampliar el financiamiento de largo plazo y facilitar nuevas inversiones.

En ese marco, el Fondo mencionó la ejecución de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), así como el avance de concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente.

El organismo considera que su ejecución, junto con las reformas laborales y de mercado implementadas durante este año, podría contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo en los próximos años.

El giro de los fondos todavía depende de la aprobación del Directorio Ejecutivo, que podría tratar el caso a principios de diciembre. (Foto: archivo).

Cuándo podría llegar el desembolso de U$S 900 millones

El acuerdo anunciado este martes no implica una transferencia inmediata de fondos. Para que Argentina pueda acceder a los aproximadamente U$S 900 millones, primero debe completarse el procedimiento institucional y obtenerse la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

El organismo prevé que la tercera revisión sea considerada a principios de diciembre, una vez cumplidos los pasos restantes acordados con el Gobierno.

El personal técnico del Fondo valoró el diálogo mantenido con las autoridades argentinas y su compromiso con las políticas fiscales y monetarias previstas en el programa. La decisión final del Directorio será la instancia que determine si se habilita el nuevo desembolso.