Sin acuerdo con gremios ni empresarios, el Gobierno fijó por decreto el nuevo salario mínimo

Según informó el Ejecutivo, “luego de un extenso intercambio de opiniones, durante el cual cada sector realizó sus exposiciones y deliberaciones, no hubo consenso”.

Salario Mínimo, Vital y Móvil.webp El actual del Salario Mínimo, Vital y Móvil se ubica en $156 mil (Foto: archivo).

Cómo será la suba escalonada del salario mínimo

El nuevo esquema parte de una base de $302.600 desde el 1° de abril, y establece subas mensuales que se aplicarán de la siguiente forma:

Desde el 1° de mayo : $308.200 para trabajadores mensualizados $1.541 por hora para los jornalizados

Desde el 1° de junio : $313.400 mensual $1.567 por hora

Desde el 1° de julio : $317.800 mensual $1.589 por hora

Desde el 1° de agosto : $322.000 mensual $1.610 por hora



Estos valores rigen para todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y cualquier organismo estatal que actúe como empleador.

Prestación por desempleo y jubilaciones

La resolución también estableció los nuevos parámetros para la Prestación por Desempleo. A partir de ahora, será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador en los últimos seis meses. En ningún caso podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del salario mínimo vigente.

Hasta marzo, el salario mínimo era de $296.832. Las negociaciones fracasaron por la diferencia entre los sectores: los gremios reclamaban un piso de $644.000 y los empleadores ofrecían $301.300. El aumento dispuesto representa una suba acumulada del 6,12% en 2025, muy por debajo de la inflación del 8,6% registrada solo en marzo.

El salario mínimo no solo impacta sobre los sueldos más bajos registrados, sino que también funciona como referencia para los trabajadores no registrados, que representan cerca del 40% del mercado laboral. Además, influye en jubilados que accedieron al 82% móvil, aunque ese plus hoy no se aplica porque los incrementos del salario mínimo vienen quedando rezagados frente a los aumentos de las jubilaciones.