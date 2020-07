YPF se adelantó y logró canjear 58,4% de un vencimiento de deuda del 2021

Guillermo Nielsen, CEO de la empresa (Foto: archivo).

El pago de la deuda no es tema exclusivo del gobierno nacional. YPF tenia por delante, en marzo del 2021, un importante vencimiento de u$s 1.000 millones, por lo que en forma anticipada salió a refinanciar. Este viernes se informó que obtuvo un 58,4% de adhesión al canje ofrecido y, así, despejó su futuro financiero. Por más que no se alcanzó el 70% que era un mínimo autoimpuesto, dio un primer paso para extender los plazos de vencimientos de su deuda.

La empresa que preside Guillermo Nielsen había lanzado una oferta de canje el 2 de julio, que luego mejoró el día 13. Ayer se produjo el vencimiento de aceptación para los "early birds", es decir para aquellos que acepten primero. Por cada 100 dólares de los papeles a vencer en marzo del 2021, se les entregan nuevos bonos por valor de 92,5 dólares más un monto cash por 12,5 dólares.

Con los porcentajes de aceptación arriba mencionados, YPF emitirá 540 millones del nuevo bono y pagará en efectivo 73 millones de dólares a quienes aceptaron la oferta. La acreditación se hará el día 21 y se sumarán los intereses devengados a la fecha de los viejos bonos desde la fecha del último pago realizado.

La compañía, además, decidió extender la oferta con los beneficios existentes para los "early birds" hasta el vencimiento final de la misma, es decir, el 30 de julio La operación financiera esta siendo efectuada de la mano del Citi, Itaú y el Santander.

YPF, así, prácticamente despejó las dudas existentes sobre el pago de sus deudas. Además, sirve de reflejo para el proceso que está encarando Martín Guzmán con la deuda a nivel nacional, cuyo cierre viene demorado desde hace tres meses y ya desde el 22 de mayo están en default papeles emitidos bajo legislación extranjera, como los Globales 2021, 2026 y 2046.

A sabiendas de que las complicaciones financieras del país iban a afectar al crédito de la empresa, YPF salió rápidamente a canjear por anticipado su mayor vencimiento y así despegarse de la situación a nivel nacional.