El editorial de Baby Etchecopar: Hipocresía

"Yo también le pido a la gente que se den cuenta que no están cagando. Y eso no hace falta que lo diga Susana Giménez. Tiene razón, la revolución no es con armas, es mental. Acá se envidia al que llega o al empresario".

"He sido un pícaro, un picaflor, pero nunca viví del Estado ni fui un cagador. A mí no me corran con el carpetazo. No sean cínicos, cuenten la verdad de su vida, cómo llegaron, lo que son, si el custodio es amante, quién les vende la merca".

"No soporto que se hayan robado la Argentina, no soporto que Cristina quiera ser 'Cristina for ever' y sacar a Alberto haciendo un golpe de Estado".

"Se preocuparon por lo que dijo Susana Giménez, pero no por lo que dijo el "Cuervo" Larroque que fue un intento de golpe de Estado. No se preocuparon cuando Cristina dijo que 'la banda y el bastón no daban poder'. Eso no lo criticaron. El día que no tengamos tantos cagones y soretes a lo mejor sacamos a la Argentina adelante".

