El editorial de Baby: "Se viene"

"Ayer dicen que dijo Larroque que el presidente no tenía más poder y que era un empleado de ellos, es un golpe de Estado".

"Cristina está apuradísima por quedarse con el poder absoluto para poder dirigir la cosa. Por eso manda a todos estos a hablar boludeces y preparar el golpe".

"Más que nunca hay que apoyar a Alberto Fernández, puede ser defectuoso, pero es democrático. Lo peor que le pasó a la Argentina es Cristina Kirchner".

"La señora Cristina Kirchner lo único que busca es la destrucción de la Argentina"

"Estamos cada vez más pobres y el demonio sigue gobernando. No tiene paz, es un ser humano fracasado, destruido, inmoral"

"Rompimos todo. No hay nadie que nos salve. Cualquiera puede agarrar una carpeta y decir que quiere ser presidente. La oposición es impresentable, no hace nada".

El editorial completo de Baby Etchecopar