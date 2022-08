El enigma del "Vampiro blanco", un hombre que aterroriza mujeres en Río Negro

"Hola estoy buscando donante de leche materna se paga 3200 y sería tres veces por semana 9.600 pesos", según publicó el diario Río Negro. En las respuestas aparece la intervención de este hombre, que tendría 40 años. “¿Hace cuánto estás lactando y cuántos años tenés?". El 20 de julio otra “oferta de trabajo” se vio en las redes para madres lactantes. Especialmente para las que quieran generar ingresos para “trabajar” con una paga diaria de 4.000 pesos.

“A mí me escribió porque tenía una enfermedad y la leche materna era su tratamiento, pero (la leche) tenía que ser directa del pecho porque si no perdía sus nutrientes”, declaró una joven en la denuncia periodística.

Otra denuncia es de General Roca, que por cuestiones de seguridad pidió reserva de su identidad, llegó hasta el lugar y ofreció un testimonio clave. “Vi la publicación en el Facebook y pagaba 3.200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera y me dijo que fuera que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto”.

“Cuando llegué al lugar el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, yo no sabía con que me iba a encontrar. Estaba la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados”, relató la mujer a RIO NEGRO.

“Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna”, reveló la mujer que estuvo en el lugar.